Hrvati po edino manjkajoče zlato

Prvo veliko tekmovanje v novem letu bo evropsko prvenstvo v rokometu na Hrvaškem, ki se bo začelo 12. t. m. in končalo s finalom v Zagrebu 28. t. m. To bo 13. euro, zadnji s 16 reprezentancami, čez dve leti jih bo že 24. Seznam favoritov za odličja je širok, mednje sodi tudi Slovenija, tretja z zadnjega SP v Franciji.



Za evropska prvenstva velja, da so najtežja od vseh tekmovanj, za razliko od SP ali OI na njih ni lahkih tekmecev. Med 16 ekipami na Hrvaškem ne bo niti ene, za katero bi lahko z gotovostjo rekli, da se ji ne bo uspelo prebiti v drugi del. Že kvalifikacije so bile zahtevne za mnoge in so terjale davek pri dveh tradicionalnih rokometnih silah – Poljski in Rusiji.



Za Slovenijo bo to 11. nastop na EP, izpustila je zgolj Italijo 1998 in Dansko 2014. Največji uspeh je bilo drugo mesto na domačem euru leta 2004. Hrvaška bo drugič gostila turnir, leta 2000 je Slovenija tam dosegla prvi veliki uspeh, ko je v tekmi za 5. mesto sredi Zagreba premagala Hrvaško in si priigrala prvi olimpijski nastop v Sydneyju.



Tokrat se pri južnih sosedih ne bodo delile olimpijske vozovnice, bo pa uvrstitev pomembna za prihodnje SP v Nemčiji in na Danskem, ki bo glavno sito za Tokio 2020. Poleg gostiteljic in svetovnih prvakov iz Francije bodo na voljo še tri neposredne vstopnice, solidna uvrstitev v zgornjo polovico nastopajočih pa bi prinesla status nosilca v žrebu in s tem lažje delo v junijskih dodatnih kvalifikacijah.



Naslov evropskih prvakov bodo branili Nemci, ki so presenetljivo osvojili zlato pred dvema letoma na Poljskem. Tedanji selektor Dagur Sigurdsson je poskrbel za rokometno evforijo, ko je »Bad Boys« pripeljal na sam vrh, čeprav je bil brez mnogih nosilcev igre, tudi kapetana Uweja Gensheimerja. Da je Nemčija še naprej zelo močna, se je pokazalo v kvalifikacijah za EP, ko je dvakrat zlahka premagala Slovenijo, tudi v polnih Stožicah. To je bil sijajen debi za novega selektorja, še ne 40-letnega Christiana Prokopa, ki bo na Hrvaškem imel vse najboljše igralce.



Nemčija na stavnicah vseeno ni favorit za končno zmago. Ta status pripada svetovnim prvakom iz Francije, ki tudi po slovesu še zadnjih članov zlatega rodu Les Experts (Omeyer, Narcisse) ostajajo velesila. Na zadnjih OI jim je račune sicer pokvarila Danska, ki si na čelu z Mikklom Hansnom obeta ponovitev zlatih zgodb iz Norveške 2008 in Srbije 2012. Nič manj od zlata od svojih ljubljencev ne pričakujejo domači navijači, ki so se razveselili pravočasne vrnitve kapetana Domagoja Duvnjaka po operaciji kolena. Hrvatom po zmagah na OI 1996 in 2004 ter SP 2003 manjka samo še zlato z EP in verjamejo, da jim ga bo prinesel stari lisjak na klopi Lino Červar, ki ga najprej čaka derbi s Srbijo. Vstopnice so že zdavnaj razprodane in na črnem trgu dosegajo vrednost nekaj sto evrov. Vročica je že tu.



EP bo sicer v štirih mestih, Zagrebu (Arena, 15.200 sedežev), Splitu (Spaladium, 10.930), Varaždinu (Mestna dvorana, 5200) in Poreču (Žatika, 3500). Drugi del bosta gostila Zagreb in Varaždin, boji za odličja bodo v glavnem mestu.