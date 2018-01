Hrvati še drugič navdušili, Srbi spet na kolenih

Gostitelji in Francozi so si z drugima zmagama že zagotovili preboj v drugi del rokometnega EP.

J. P.

Split - Hrvaški rokometaši so se na domačem evropskem prvenstvu dokopali do še druge gladke zmage. Potem ko so uvodoma podpihnili evforijo na tribunah splitske dvorane Spaladium s prepričljivo zmago nad Srbi (32:22), ki jim je sapa pošla že v prvem polčasu, so bili danes pred 11.000 navijači za razred boljši še od Islandcev, ki so jih z odličnim drugim polčasom odpravili z 29:22 (14:13). Izid je bil nazadnje izenačen v 31. minuti, nato pa je domača zasedba pod taktirko Lina Červarja zadela petkrat zapovrstjo, Islandci so si privoščili skoraj osemminutni strelski molk in zmagovalec je bil odločen. Izstopal je Luka Cindrić s sedmimi zadetki iz devetih poskusov.

Hrvati so si tako (enako kot Francozi) z drugo zmago v skupini A že zagotovili napredovanje v drugi del prvenstva. Zato pa so morali še drugič zapovrstjo na kolena Srbi, ki so jih pred dnevi v dveh pripravljalnih dvobojih na hrbet položili tudi izbranci Veselina Vujovića, danes pa je z njimi opravila Švedska, ki si je vso prednost nabrala že v prvem polčasu (16:10). H končnemu uspehu s 30:25 sta največji delež prispevala nezgrešljivi Albin Lagergren (5 strelov, 5 golov) in čuvaj mreže Mikael Appelgren z 19 obrambami. V skupini B so Francozi s 33:26 (17:12) ugnali Avstrijce, Norvežani pa s 33:28 (15:12) Beloruse.