Jezni Vujović naštel kar 19 sodniških napak, razmišlja o koncu kariere

Zagreb - »Tekmo z Makedonijo sem si ogledal trikrat. Prvič takoj po tekmi, drugič ob štirih zjutraj in tretjič tik pred današnjim dopoldanskim treningom. Med ogledom sem bil zelo objektiven, navkljub temu pa sem naštel vsaj 19 napak v našo škodo,« je tik pred današnjim prvim treningom v mali dvorani Doma sportova v Zagrebu, ki je le streljaj oddaljena od reprezentančnega hotela Panorama, jezno razlagal Vujović.

»Sodnika sta nas pošteno onemogočila. Preprečila sta nam hitro izvajanje sredine igrišča in povsem zatrla naš način igre. Če bi se to zgodilo velikim reprezentancam, kot so Francija, Nemčija ali Danska, potem bi bil to velik škandal. Zahtevale bi se zamenjave sodniških parov, mi pa smo na našo veliko žalost v takšnem položaju, da moramo spustiti glave in si reči, da smo majhen narod, naša reprezentanca je izjemno simpatična, Vujovićeve besede pa so navadna neumnost. Ne preostane nam nič drugega, kot da čim hitreje pozabimo na tekmo z Makedonci, s svojimi igralci se o njej ne mislim več pogovarjati,« je dejal Črnogorec, ki je priznal, da je imel že pred tekmo slab občutek.

»Takoj, ko ki je direktor naše reprezentance Uroš Mohorič prek SMS sporočila poslal sodniški par za uvodno tekmo z Makedonijo, sem mu odgovoril, da smo v 'k...'. Že moje srečanje z romunskim parom na igrišču je bilo izjemno čudno, prišla sta do mene in mi dejala, da sta s sojenjem začela, ko sem sam začel svojo trenersko pot, zdaj pa sta na koncu svoje sodniške poti. Ne vem kaj natančno sta mi s tem hotela povedati, a prepričan sem, da bosta v nadaljevanju letošnjega evropskega prvenstva za nagrado dobila tudi kakšno tekmo za odličja, EHF se jima bo bržkone na ta način zahvalila za njun rokometni prispevek,« je ogorčeno dejal Vujović in dodal: »Na žalost ima sodniška organizacija v Sloveniji, Evropi in svetu prevelik vpliv v rokometu, pomembnejši so od trenerjev, igralcev in gledalcev. Z njo sem v preteklosti že vodil številne bitke in jih vselej izgubil. Iskreno razmišljam, da po tem ciklusu končam svojo trenersko pot. Razočaran sem, delo je preveč stresno, od živčnosti se mi pojavljajo izpuščaji na rokah, zakaj bi ogrožal svoje zdravje. Pri vsem tem pa mi je najbolj žal navijačev, včeraj se je v Areni zbralo pet ali šest tisoč Slovencev, ki so bili priče pravi sodniški kraji.«

Izjave z novinarske konference po tekmi z Makedonijo

Veselin Vujović: Ne zamerim makedonskim igralcem in navijačem, vem, koliko jim ta zmaga pomeni, zamerim lahko samo sebi. V rokometu sem 45 let, pa ne poznam rokometnih pravil. Spoznal sem, da se rokomet ne igra za igralce in gledalce, ampak za gospodo, ki odloča, kako in kaj. V 90 odstotkih situacij nisem vedel, kaj sta ta dva Romuna sodila. Če ljudje iz EHF ocenijo sojenje kot dobro, potem res mislim, da bi bilo pametno, če bi se lotil kakšnega drugega posla, morda rudarstva, ker mislim, da je vseeno veliko lažji poklic od trenerskega. Kaj zdaj? Poskusili bomo premagati Nemčijo in Črno goro, da morda s tem spet pridemo do solidnega izhodišča za drugi del.

Miha Zarabec: Tudi jaz bom raje govoril po naše, ker z vročo glave ne morem razmišljati drugače. Izgubili smo, na koncu smo storili preveč napak v napadu, prejeli preveč golov. Če želimo še kaj narediti na tem prvenstvu, moramo dobiti Nemčijo pod nujno. Morali pa bomo prikazati veliko boljšo igro v obrambi in napadu.

Blaž Janc: Razočaranje je veliko. Vedeli smo, da bo ta prva tekma najtežja, ker se na njih vedno dogajajo presenečenja. Mogoče so nekateri podcenjevali Makedonijo, mi je nismo. Imeli smo priložnost za vsaj točko, pa se ni izšlo. To je šport, enkrat dobiš, drugič izgubiš. Tekmo smo že pozabili, moramo se ozreti naprej.

Gašper Marguč: Katastrofalno smo začeli drugi polčas, hitro zaostali. Vedeli smo, da bodo Makedonci ves čas igrali na krožnega napadalca, pa smo vseeno imeli ogromno težav, veliko izključitev, v ključnih trenutki pa premalo zbranosti v napadu. Zelo smo razočarani. Sodniški kriterij sigurno ni bil naklonjen nam, ampak tudi pod njim smo imeli možnost za zmago. Sami smo si krivi.