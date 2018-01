Kaj menite o spornem rezultatu slovenskih rokometašev?

Delo.si

Druga tekma slovenskih rokometašev na evropskem prvenstvu se bo vpisala v zgodovino. Deset minut po njenem koncu namreč še ni bilo znano, ali so prvič v zgodovini premagali Nemce ali ne. Po mukotrpnem in precedenčnem ogledu videoposnetka je bil odgovor negativen. Končalo se je s 25:25, v dvorani pa so vedeli, da so bili borci Veselina Vujovića moralni zmagovalci.

V slovenskem taboru so se nemudoma odzvali in se uradno pritožili na razplet dvoboja. Rokometaši razmišljajo celo o protestnem odhodu z EP.

Za mnenje sprašujemo tudi vas, in sicer:

Kako naj po spornih odločitvah sodnikov na tekmi proti Nemčiji in zavrnjenih pritožbah ukrepa slovenska rokometna reprezentanca?

***

Izbor že prispelih odgovorov

Jože Simčič: »Tekma ni bila regularna, sojenje je bilo nekvalificirano in pristransko. Če pritožbe in protesti s klopi ne zaležejo, če se ne upošteva naše rokometne zveze, je treba poseči po skrajnih sredstvih. Mogoče bo tudi Slovenija prispevala k temu, da se začne čistiti gnoj še v rokometu, kot se je v nogometu, pa v ostalih športih glede glede dopinga. Če gredo s turnirja, bo bolelo, ampak nekoč v prihodnosti se bo izkazalo, da je bilo tako edino prav.«

Zora Sabotin: »Za nas Slovence je zmaga, ker si jo fantje zaslužijo, saj so jo priigrali z dušo za ves slovenski narod.«

Boris Veznaver: »Menim, da je sedaj motivacija lahko še večja za poseg po medaljah!!!«

Andrej Katarinčič: »Če bi sli domov, bi priznali, da smo narod kalimerotov, ki se samo pritožujejo. Najlažja pot. Treba pokazat borbo in se ne dat.«

Lidija Eržen: »Jaz bi ostala. Saj gledalci in navijači točno vedo, kdo je boljši in koga so oguljufali. Do konca naprej.«

***

Izbor odzivov na twitterju



@MajaMakovec Celo večno zgovorna ministrica za šport je ob litovskem sojenju našim rokometašem ostala brez besed. Upajmo, da bo do prvega srečanja s Franjem Bobincem iz Gorenja, velikega sponzorja EHF, zbrala misli in ga pobarala, kako misli vpliv podjetja, v katerem je pomemben solastnik tudi država, uporabiti, da reši ugled tega športa.

@DorijanMarsic Dorijan Maršič iz Univerzitetnega inkubatorja Primorske je nekoč vodil mednarodno fundacijo za razminiranje in pomoč žrtvam min. Nekdo, ki se spozna na mine, verjetno eno najbolj zahrbtnih vojaških pogruntavščin, je v svojem slogu komentiral stanje na terenu in okrcal sodnike.

@steinbuch Publicist Dejan Steinbuch je spomnil, da so usodo naših rokometašev že pred njimi doživeli tudi slovenski odbojkarji. Za velik neformalni vpliv v evropskem športu ni treba imeti ravno atomske bombe, zadostuje močno gospodarstvo z veliko denarja, ki ga nekdo lahko dobi ali pa niti ne.

@BorutPahor Predsednikov »Se mogoče vidimo v sredo,« zveni kot diplomatski namig, da se morda tudi ne vidimo na tekmi proti Črnogorcem. Optimist bi pomislil, da se večno prijazni in spravljivi predsednik mogoče odmika od dobre stare krščanske tradicije nastavljanja drugega lica. Mogoče pa tudi ne.

@bolcarius Odvetnik Blaž Tomažin Bolcar med drugim deluje tudi kot agent številnih vrhunskih športnikov, torej se na šport odlično spozna. Po vsem videnem na evropskem rokometnem prvenstvu na Hrvaškem je njegov komentar težko ne jemati smrtno resno.

@TankoJoze Kdo se počuti bolj poklican komentirati sporne sodniške odločitve na kateremkoli področju kot vrh SDS, ki slovensko pravosodje rad označuje za krivosodje? Kako hudo jim je, ker napadena sodnika nista Slovenca, ne bomo nikoli izvedeli. Ni pa to ovira, da ne potegnejo vzporednice, ki jim morda prinese kako politično točko.

@ales_primc Šef gibanja, ki še upa, da bo nekoč postalo politično relevantno, ima visoko mnenje o svoji ekipi. Nismo opazili, da bi bilo Primčevo Gibanje za otroke in družine (God) kdaj drugo v Evropi ali tretje na svetu. Ko jim bo to uspelo ali pa, ko bodo krmilo svojega gibanja zaupali tujcu, ki ne zna slovensko, naj se spet oglasijo.