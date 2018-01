Kavboj Červar kot general Custer

Zagreb – Približno takšne možnosti, kot jih je imel general Custer pri Little Bighornu, na Hrvaškem pripisujejo »kavbojem« v želji po nastopu v polfinalu EP, potem ko so tudi proti Belorusom pokazali obilo slabosti in se srečno rešili. Bo že nocoj po tekmi z Norveško konec sanj o osvojitvi edinega manjkajočega zlata?



Le redko se zgodi, da zmaga prinese tako malo veselja in zadoščenja, kot jo je hrvaška proti Belorusom, ki bi si zaslužili vsaj točko. Ni jim manjkalo veliko, pol minute pred koncem so imeli napad pri zaostanku s 23:24, a so jim sodniki prisodili prekršek v napadu. Pred tem bi ga kaj lahko tudi strelcu zmagovitega gola Luki Cindriću.



Hrvaški selektor Lino Červar si je privoščil sramotno potezo, ko je ob robu igrišča oviral nasprotnega igralca. »Nisem nalašč, vedno se sprehajam ob črti igrišča in v žaru bitke me je malce zaneslo,« je z roko odmahnil Červar, čigar poteza je postala hit v družbenih omrežjih. Disciplinska komisija EHF ga je kaznovala s 3000 evri.



Rumeni karton so si prislužili navijači. Arena ni bila niti približno tako polna kot v Splitu. Vzrok naj bi bil v tem, da so ljudje kupovali napačne vstopnice, misleč, da bodo Hrvati prvi v skupini A. Toda Švedska jim je pripravila lekcijo sodobnega rokometa in zamajala njihovo samozavest. Tako močno, da so Cindrić & Co. tudi proti Belorusom delovali nemočno.



Vratarji v krizi



Strokovni komentatorji na hrvaški RTL, Mirza Džomba, Goran Šprem in Damir Dominiković, so se morali ugrizniti v jezik in se tolažili, da so rokometaši morda potrebovali takšno tekmo kot odskočno desko. Strinjali so se, da Hrvati s takšno igro proti Norveški in Franciji, finalistom svetovnega prvenstva, nimajo kaj iskati. Da bo stvar še bolj kočljiva, Hrvatom niti dve zmagi ne jamčita napredovanja.



Červar, ki se očitno izgublja v času in prostoru, je odslovil Mirka Alilovića, a to ni povečalo učinka dveh Ivanov v vratih – Pešića in Stevanovića. Čarodej iz Umaga je izgubil čarobno paličico, da bi igralci ohranili zbranost, jim je prepovedal igranje računalniških igric. »Karte so dovoljene, a jih nihče ne igra,« je razkril Igor Karačić.



Sagosen glavna nevarnost



Červarju, ki je Hrvaški v dveh obdobjih (2003-05, 2008-10) prinesel šest od 13 kolajn, se počasi svita, da tokrat ne bo žlahtnih kovin in že išče alibije. »Osem let nas ni v finalu velikih tekmovanj. Prizadele so nas poškodbe (skupil jo je kapetan Domagoj Duvnjak, op. p.), mnogi nimajo pomembnih vlog v klubih. Norvežani so absolutni favoriti, to je jasno. Imajo neverjetno tranzicijo, podobni so Švedom. Moramo ostati zbrani in se hitro vračati v obrambo, sicer nas bodo ubili.«



Tekma bo posebej čustvena za Zlatka Horvata, tragičnega junaka polfinalne tekme SP, ki je zapravil 7-metrovko za zmago, nakar je po podaljšku slavila Norveška. Ta je bila v Poreču na pragu zmage proti Franciji, a nesrečno izgubila za gol. Od takrat je dobila tri tekme, nazadnje proti Srbiji. Sander Sagosen, zvezdnik PSG, je vroč, prav tako desnokrilni igralec Kristian Björnsen (29 golov). Vikingi igrajo s svetlobno hitrostjo, zato imajo v povprečju 51,5 strela na tekmo, počasnejši Hrvati, ki se zanašajo na nizka Cindrića in Karačića, le 42.



Vse stvari govorijo v prid Skandinavcem, toda v rokometu se je pojedlo ogromno zarečenega kruha. Zmaga, takšna ali drugačna, bi »kavboje« vrnila med žive.