Ko bo padla Nemčija, bodo vrata polfinala odprta

Zreče – Statistika je lahko varljiva. Če ima prvi v hladilniku zelje, drugi pa meso, statistično oba jesta sarmo. Statistično je Miha Zarabec v tej sezoni storil korak nazaj, a njegove izkušnje iz bundeslige bodo neprecenljive za Slovenijo na EP.



Precej počen glas je imel Miha Zarabec po prvem treningu v novem letu med pripravami v Zrečah. Posledica burne najdaljše noči? »Ne, kje pa. Dva dni sem preležal, imel sem vneto grlo. Zdaj je že dobro, le glas še ni pravi,« je pojasnil »Zaro«, ki je v dresu Kiela na 10 tekmah lige prvakov zbral 14 golov. Njegov strelski učinek v treh sezonah pri Celju Pivovarni Laško je bilo bistveno boljši – 54, 33 in 52 golov.



»Statistika ne razkriva bistvenega. Mislim, da sem zdaj boljši igralec, kot sem bil pred odhodom v Nemčijo,« je na opazko odvrnil Trebanjec, ki nikakor ne obžaluje odločitve za selitev na sever Nemčije. »Zdaj smo končno začeli igrati, kot znamo, in zmagovati. Zelo dobrodošla je bila vrnitev Domagoja Duvnjaka. Zdaj še več časa preživim na igrišču in dobro sodelujem z enim najboljših igralcev na svetu. Neverjetno inteligenten je,« je hrvaški velemojster očaral tudi 26-letnega organizatorja igre, ki mu je vrnitev v domovino vseeno dobro dela. »Komaj sem čakal, da spet pridem med fante. Imam dodatna znanja, nove izkušnje, v dobri formi sem. To velja tudi za večino drugih reprezentantov. Novembra (Slovenija je odigrala dve prijateljski tekmi s Hrvaško in iztržila zgolj remi, op. p.) smo se vsi skupaj še malce lovili, zdaj pa spet čutim ta tekmovalni naboj, ki nas je krasil v Franciji, kjer smo osvojili bron. Zdaj smo že začeli delati na polno, naše ambicije naraščajo iz treninga v trening,« je nad moštvenim duhom navdušen Zarabec, ki sicer o konkretnih ciljih ni želel govoriti. »V kratkem času bo veliko težkih tekem in na vsaki se ti lahko zalomi, kot se nam je nazadnje na Poljskem. Bistveno bo, da začnemo dobro in takoj Makedoncem pokažemo, kdo smo in kam merimo. Zmaga bi nas sprostila in nam dala dodaten zagon,« se dobrega štarta nadeja 178 cm visoki rokometaš, ki se mu pogodba s Kielom izteka. »Ne skrbi me za prihodnost. Prihajajo dobre ponudbe, a jaz bi najraje ostal v Kielu, ki izpolnjuje moje ambicije. O tem se bomo pogovarjali po EP,« je pojasnil Zarabec in zavrnil možnost vrnitve v Celje: »Sploh nismo bili v stiku.«



Zarabec sodi med najbolj priljubljene slovenske rokometaše in njegovi sokrajani slovijo kot zvesti navijači. Slovencev pa bo v Zagrebu in potem predvidoma tudi v Varaždinu na tisoče. »Zares se veselim vzdušja, navijači nam bodo dali še dodaten zagon,« na osmega igralca računa Zarabec, ki bo še posebej motiviran na drugi tekmi proti Nemčiji, svoji začasni domovini. »Seveda, vse te igralce zdaj poznam tudi osebno. Vem, da Slovenija še nikdar ni premagala Nemčije, ampak vse je enkrat prvič. Moramo jo premagati in globoko v sebi vem, da jo tudi bomo. Če bi nam uspelo po Makedoniji streti še nemški oreh, bi s štirimi točkami v drugem delu imeli zares imenitne možnosti za preboj v polfinale. Moja statistika, ki ste jo omenili? Vseeno mi je, če ne dosežem niti enega gola in bo ekipa zmagovala. Nihče se na EP ne bo prodajal, v kolektivu pa je bila vedno naša glavna moč.«