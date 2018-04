Krimovke med velikonočnimi prazniki do 25. pokalne lovorike

A. V., STA

Ljubljana - Rokometašice Krima Mercatorja so letošnje zmagovalke zaključnega turnirja za pokal Slovenije. Krimovke so na današnji finalni tekmi v dvorani na Kodeljevem premagale Zagorjanke z 31:21 (17:12) in osvojile 25. naslov pokalnih prvakinj. V tekmi za tretje mesto so Celjanke ugnale Ljubljančanke s 36:30 (19:16).

Zagorjanke so se v uvodnih petnajstih minutah povsem enakovredno kosale s favoriziranimi krimovkami, ki so šele v drugi polovici prvega polčasa uveljavile vse svoje prednosti na taktičnem in kadrovskem področju ter si ob polčasu priigrale pet golov prednosti (17:12). Izbranke ljubljanskega trenerja Uroša Bregarja v drugem polčasu niso blestele, bile so predvsem nezbrane pri zaključnih strelih, a razlika v kakovosti je bila odločno na strani krimovk.

V ljubljanski zasedbi je bila najbolj učinkovita Alja Koren s sedmimi, v zasavski pa Pia Hren z osmimi zadetki.

Najboljša igralka zaključnega turnirja je Tjaša Stanko, najboljša vratarka Miša Marinček, najboljša strelka pa Nina Zulić (vse Krim Mercator) s 14 goli.

Rokometašice Krima so absolutne gospodarice slovenskih rokometnih igrišč. V pokalnem tekmovanju so le dvakrat ostale praznih rok, v letih 1992 in 1998 so bile od njih boljše rokometašice Olimpije, ob tem so še 22-krat slavile v državnem prvenstvu.

Na sobotnih polfinalnih tekmah so krimovke prepričljivo premagale Celjanke s 43:15 (20:7), medtem ko so Zagorjanke ukanile Ljubljančanke s 24:19 (11:9).

Izidi, pokal Slovenije:

- nedelja, 1. april:

- finale:

Krim Mercator - Zagorje 31:21 (17:12)

- tekma za 3. mesto:

Z'dežele - Ljubljana 36:30 (19:16)

- sobota, 31. marec:

- polfinale:

Zagorje - Ljubljana 24:19 (11:9)

Krim Mercator - Z'dežele 43:15 (20:7)