Krimovke neustrašno v boj z madžarskim velikanom

Ljubljana - Rokometašice Krim Mercatorja v soboto čaka nov test v ligi prvakinj. Ljubljančanke bodo ob 19. uri na Kodeljevem gostile zvezdniško ekipo madžarskega Györa, branilke naslova pa v Ljubljano prihajajo brez prve zvezdnice Nore Mørk, ki bo manjkala zaradi poškodbe.

Glavni del LP so krimovke začele z domačo zmago nad danskim Midtjyllandom s 24:23, nato pa v gosteh priznale premoč ruski ekipi Rostov-Don, ki je bila boljša z 29:22. Trener Uroš Bregar je strnil nekaj misli in se dotaknil tudi dvoboja v Rusiji: »Če se ozrem na zadnjo tekmo, me jezi, da napad ni stekel, kot bi moral. V napadu imamo dolžnice iz zunanje linije. Imeli smo samo dve razpoloženi igralki. Imamo veliko srce, dobro jih bomo naštudirali, v obrambi se vedno dobro držimo. V napadu pa nam glede na mladost in neizkušenost malo primanjkuje.« Dodal je tudi, da bo to s psihološkega vidika najlažja tekma sezone, in obljubil maksimalno borbo do konca, še poroča STA.

Polno dvorano na Kodeljevem si želi tudi kapetanka ekipe Miša Marinček, Grkinja v Krimovem dresu Lamprini Tsakalou pa dodaja, da se dekleta zavedajo, da jim bo nasproti stala ena najboljših ekip na svetu, kljub temu pa je tekma v domači dvorani in je treba upati na ugoden razplet. Sodnika sobotnega obračuna bosta Francoza Karim in Raouf Gasmi.