Krimovke s porazom na Madžarskem končale sezono v ligi prvakinj

L. Z., STA

Györ - Rokometašice Krima Mercatorja so v zadnjem, 6. kolu glavnega dela lige prvakinj v gosteh izgubile proti Györu s 25:34 (12:17). Izbranke Uroša Bregarja so tako končale igranje v tem tekmovanju.



Ljubljančanke so se zavedale, da bo do želene točke na Madžarskem težko priti. Čeprav je bil začetek obetaven, pa so favorizirane gostiteljice relativno hitro stvari postavile na svoje mesto in Krimu niso dopustile kakšnega presenečenja. Györ bo tako igral v četrtfinalu lige prvakinj, Krim pa se poslavlja od tekmovanja.

Krimovke so tekmo odlično začele in z zadetki Olge Perederij, Alje Koren in Anete Benko v peti minuti vodile s 3:0. Naslednjih pet minut je pripadlo favoritinjam z Madžarske, ki so v deseti minuti prvič izenačile. V Krimovih vratih je bila razpoložena Miša Marinček, v 15. minuti je tudi ona zadela čez celo igrišče, ni pa mogla preprečiti prvega vodstva domačink v 17. minuti (7:6).

Gostje so nato korak s tekmicami držale nekje do 22. minute, ko je bilo še 10:10, zatem pa so gostiteljice dosegle pet zadetkov zaporedoma in pobegnile na 15:10. Prednost petih zadetkov so evropske prvakinje nesle tudi v drugi polčas.

V tem so Madžarke hitro še povečale prednost, v 32. minuti je razigrana Stine Bredal Oftedal zadela že za 19:12 in tako praktično odločila tekmo. V nadaljevanju so Madžarke brez posebnih težav vztrajale v zanesljivem vodstvu, je pa v 42. minuti Marinčkova z novim zadetkom čez celo igrišče krimovke približala na 19:23.

Takoj zatem so imele gostje dve priložnosti da še bolj znižajo zaostanek, a so oba svoja napada zapravile. To pa so izkušene gostiteljice kaznovale, v 47. minuti so povedle že s 26:19, minuto pozneje pa je bila razlika že osem zadetkov (27:19), tako da so se razblinili še zadnji dvomi o zmagovalcu. Največja prednost je bila 33:24 oziroma končnih 34:25.



Izid:



* Dvorana Audi Arena, gledalcev 5172, sodnika: Mitrevski in Toodorovski (oba Makedonija).

* Györ: Knedlikova, Afentaler 1, Varga, Hansen 2, Görbicz 2, Pal, Oftedal 11, Althaus, Tomori 1, Groot 7 (3), Broch, Fodor 2, Bodi 5, Puhalak 1, Kiss, Grimsboe.

* Krim Mercator: Benko 3, Zrimšek, Abina, Beganović, Stanko 5, Marinček 2, Omoregie 1, Zulić 2, Koren 9 (3), Pandžić, Gregorc, Tsakalou 1, Amon, Perederij 2.

* Sedemmetrovke: Györ 6 (3), Krim Mercator 4 (3).

* Izključitve: Györ 8, Krim Mercator 8 minut.

* Rdeči karton: Tomori (51.).