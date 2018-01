Krimovke začele z zelo pomembno zmago

N. Gr., STA

Ljubljana - Slovenske predstavnice v elitnem klubskem tekmovanju so glavni del začele z želeno zmago. Po dveh porazih proti isti ekipi v lanski sezoni so se tokrat krimovke vsaj delno oddolžile Midtjyllandu, do zmage pa prišle predvsem z dobro obrambo. Pri domačih sta bili najuspešnejši Tjaša Stanko in Elizabeth Omoregie s po šestimi zadetki, pri gostih pa Veronica Kristiansen z osmimi.

Ljubljančanke so tekmo dobro začele. V obrambi so dobro ustavljale gostje z Danske, v napadu pa bile dovolj konkretne, da so ne le držale korak s tekmicami, temveč so imele pobudo.

V 11. minuti so domače prvič povedle za dva gola po zaslugi Ines Amon, štiri minute pozneje je Elizabeth Omoregie s strelom v prazno mrežo čez celo igrišče slovenske prvakinje povedla na 7:4, ista igralka pa je nato s skoraj identičnim strelom zadela še za 9:5 v 19. minuti.

Nato pa se je predvsem pri napadalni igri gostiteljic ustavilo. Najboljša igralka danske ekipe, Norvežanka Veronica Kristiansen, je dvema zadetkoma iz uvoda tekme dodala tri zapovrstjo, Tonje Loeseth pa je v 25. minuti poskrbela za novo izenačenje (9:9). Ekipi sta bili poravnani tudi ob odhodu na glavni odmor (11:11).

Krimove črne minute so se nadaljevale še v uvodu drugega polčasa. Štirje zaporedni zadetki, med katerimi sta bila dva Anne Mette Pedersen, so pomenili ne le prvo Midtjyllandovo vodstvo na tekmi, ampak vodstvo s 15:11.

Bregar je reagiral z minuto odmora, ki se je obrestovala. Do 40. minute so njegove varovanke spet bolje zaigrale v napadu in izničile zaostanek. Aneta Benko je prav v 40. minuti zadela za 16:16.

Tudi zadnjih 20 minut je bilo precej izenačenih. Toda malce bolje so se znašle domačinke, ki so v 57. minuti prvič povedle v drugem polčasu, kot se je izkazalo je takrat Olga Perederij zadela tudi za končnih 24:23.

Obe ekipi sta nato imeli še nekaj priložnosti za spremembo izida, eno ključnih obramb pa je prispevala razigrana Amra Padžić približno 45 sekund pred koncem tekme. Omoregiejeva je sicer Dankam nato z zgrešenim strelom pustila nov napad, ki pa so ga gostje na srečo dvakratnih evropskih prvakinj zapravile s slabo podajo.

Uroš Bregar, trener Krima: »Vseh 60 minut smo se borili v obrambi, tako da lahko rečem, da je bila danes prav obramba odločilna. V napadu delamo še vedno preveč napak. Na tej najvišji ravni se še vedno vidi, da sta Elizabeth Omoregie in Tjaša Stanko naši najmlajši igralki in da jima izkušnje še manjkajo.«

Tjaša Stanko, igralka Krima: »Lahko bi rekli, da se točkam ne gleda v zobe. A sta ostali doma, kar smo si želeli. Toda vseeno moramo popraviti našo igro, igrati bolj suvereno z manj napakami in bo vsem lažje - nam, vodstvu in navijačem.«

Krim Mercator : Midtjylland 24:23 (11:11)

Dvorana Kodeljevo, gledalcev 1000, sodnici: Brehmer in Skowronek (obe Poljska).

Krim Mercator: Benko 3 (1), Zrimšek, Abina, Beganović, Stanko 6 (1), Marinček, Omoregie 6, Zulić 2, Koren 3, Pandžić, Gregorc, Tsakalou, Amon 1, Perederij 3.

Midtjylland: Ryde, Sans Serra 3, Fauske 4, Kristiansen 8 (3), Gantzel Pedersen 1, Ellebaek, Friis, Englert, Bjerregaard, Jakobsen, Pedersen 3, Augustesen, Loeseth 3, Burgaard 1.

Sedemmetrovke: Krim Mercator 4 (2), Midtjylland 4 (3).

Izključitve: Krim Mercator 6, Midtjylland 4 minute.

Rdeči karton: /.