Le še nekaj zmag za celjsko sezono presežkov

Celje – Enajst tekem je še pred rokometaši Celja Pivovarne Laško in ob idealnem scenariju bi osvojili kar tri lovorike, kar bi bil odličen odgovor na še en neuspešen poskus preboja v osmino finala lige prvakov. Najtrši oreh bo ta konec tedna, ko bodo prvič sodelovali na sklepnem turnirju lige SEHA. V Skopju bo prvi tekmec Zagreb.

Slab obisk v Treh lilijah

Druga reprezentančna tekma z Belorusi v Laškem je možem z Rokometne zveze Slovenije (RZS) potrdila pravilnost odločitve, da junijski izziv z Madžari v boju za nastop na svetovnem prvenstvu zaupa Kopru. Celje z okolico že lep čas do reprezentance ne goji tako pristnih čustev kot do svojega kluba. Medtem ko je tekma hokejske reprezentance s Hrvaško napolnila ledno dvorano v Mestnem parku, so manj kot 10 km oddaljene Tri lilije ponudile žalostno kuliso z nekaj sto gledalci. Če bi odšteli vse, ki niso sorodstveno ali prijateljsko povezani z akterji na igrišču, bi jih ostalo bore malo. Pa četudi je bil pri risih le en lokalni junak, Ken Ograjenšek, na parketu v Laškem pa je bilo pet članov CPL, kar deseterica reprezentantov je rojenih Celjanov.

Je bil pa zato celjski klub zelo dobro zastopan, začenši s častnima predsednikoma Tonetom Turnškom in Dušanom Zorkom ter častnim članom Miletom Zupančičem; prisotni so bili zdajšnji sprejemalci odločitev – predsednik Jernej Smisl, podpredsednik Bojan Cizej, člana upravnega odbora Gregor Planteu (neformalni direktor) in Mitja Gobec (bivši generalni sekretar RZS), nenazadnje trener Branko Tamše. Njegovih pet igralcev je na dveh tekmah z Belorusijo doseglo 18 golov, največ Borut Mačkovšek, 9, štiri Matic Suholežnik, tri Žiga Mlakar in dva Jaka Malus, v vratih je bil Urban Lesjak.

Danes žreb za pokal RZS

Omenjeni bodo med glavnimi Tamšetovimi aduti na F4 lige SEHA v Skopju, kjer se bo Celje v petek zvečer pomerilo z Zagrebom, v nedeljo pa z Vardarjem ali Meškovom. Naslednji konec tedna bo turnir tudi v pokalu Slovenije v Ljutomeru, danes opoldne bodo v Mali Nedelji izžrebali polfinalna para, Celjani pa bodo v družbi Kopra, Jeruzalema in Krke veliki favoriti za pokalno trofejo.

Zatem bo še sedem tekem v ligi NLB, v kateri se Celjanom zavoljo Gorenjeve krize nasmiha sprehod do pete zaporedne prvenstvene zvezdice. Slednji od treh lovorik se torej zdita na dlani, prva v Skopju pa bi bila češnja na torti in bi sezoni, v kateri se lahko mlada celjska ekipa pohvali s skalpoma Kiela in Kielc v LP, dala status nepozabne. Tamše sicer nima mirnega sna. Njegova ekipa v končnici ni kazala dobre forme, v Ribnici je izgubila točko, mučila se je s Krko in Loko doma, težav s poškodbami ni konca ...

Spet balkanska kuhinja?

»Tilna Kodrina še ni, poškodovani so tudi Kristian Bećiri, Stefan Žabić, Domen Makuc, Igor Anić in Luka Mitrović, ne vem, na koga bom lahko računal v petek,« je potarnal Tamše, ki ni omenil Jake Malusa, čeprav je ta selektorju Veselinu Vujoviću tajil izpahnjeni palec, da je lahko zaigral proti Belorusiji.

»Poškodoval se je v prvih minutah tekme s Krko, sprva sem se ustrašil, da je zanj sezone konec. Pa je stisnil zobe in proti Belorusiji igral zelo dobro. Vsa čast, očitno ima visok prag bolečine,« je igralca pohvalil Tamše, čigar ekipa bo v Makedonijo odpotovala jutri, Tamše pa se je zgrozil, ko je videl, da so mu v dvorani Jane Sandanski pred tekmo namenili zgolj 55 minut treninga: »Delali bodo spektakel in za vse bodo poskrbeli, samo za osnovne stvari ne,« je z roko odmahnil Tamše, ki ga v t. i. balkanski kuhinji nič več ne more presenetiti.