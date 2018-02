Liga prvakov: Celjani lovijo zadnji vlak za drugi del

J. M.

Celje - Po tem, ko so rokometaši Celja Pivovarne Laško pretekli konec tedna izgubili na gostovanju pri Kielcah, so njihove možnosti za napredovanje v izločilne boje precej manjše. Uspeh jim zagotavljata le sobotna domača zmaga proti danskemu predstavniku Aalborgu in slavje tudi na gostovanju pri madžarskem Vezspremu. Obenem beloruski Meškov Brest na zadnjih dveh tekmah ne sme osvojiti niti točke, saj ima boljše razmerje v medsebojnih srečanjih.

Vendar pa se v Celjskem taboru z vsemi kalkulacijami ne ukvarjajo in gledajo zgolj proti sobotnemu srečanju v dvorani Zlatorog. Aalborg je namreč dokazal, da še zdaleč ni nenevaren, poleg tega pa tudi Danci niso brez možnosti za napredovanje, saj imajo prav tako kot Celjani pet točk. Med drugim so dve točki osvojili prav na prvi tekmi s slovenskimi državnimi in pokalnimi prvaki.

Pripravljeni na boj, pričakujejo pa podobno tekmo kot na Danskem

Trener Celjanov Branko Tamše, po poročanju STA, pred tekmo pravi: »Vzdušje in stanje v ekipi sta dobra, čeprav bi kdo po teh porazih pričakoval drugače. Fantje resnično dobro delajo, se trudijo, moram jih pohvaliti za energijo, ki jo kažejo. Vsi skupaj pa gledamo naprej, za nazaj namreč zadev ne moremo popraviti, lahko pa se pripravimo na tisto, kar je pred nami. Prihaja zelo pomembna tekma za uvrstitev, v primeru zmage, ki je naš cilj, bomo še vedno ohranili možnosti za napredovanje. Predvsem pa si želimo spet priti do naše prepoznavne igre ter narediti še korak naprej.« Celjski strateg ima kar nekaj težav s sestavo ekipe, saj poškodbe mučijo Kristiana Bećirija, Tilna Kodrina in Žigo Mlakarja. Spodbudno pa je, da sta se po tem, ko sta manjkala na Poljskem, vrnila kapetan David Razgor in Ivan Slišković. Tamše poudarja, da je zato priprava na tekmo s hitrimi Danci še nekoliko težja, a verjame, da so fantje pripravljeni na boj.

Kapetan Razgor se torej vrača po poškodbi in dodaja, da je ta že preteklost: »Težave s strgano mečno mišico so za mano. Vrnil sem se na treninge, kjer vsakič dodajam nekaj moči in plan je, da bom do sobote nared za polno obremenitev. Želim si igrati, nasproti nam bo stala ekipa, ki igra zelo podobno doma in na gostovanjih. Pričakujemo nekaj podobnega kot na Danskem, zelo težko tekmo, in narediti moramo vse, da jo dobimo. V prvi vrsti zaradi nas samih, da prekinemo to serijo porazov, četudi proti samim odličnim ekipam, in da na ta način naredimo dobro podlago za nadaljevanje sezone.«



»Strinjam se s trenerjem ter kapetanom. Mislim, da bo ključno za uspeh zaustavljanje njihovega hitrega izvajanja sredine ter prehodov v protinapade. Od prvega žvižga dalje moramo biti maksimalno osredotočeni in ne ponavljati velikega števila tehničnih napak. Ključno bo, da se dobro postavimo v obrambi ter seveda da vratarja dodava svoj prispevek. Prepričan sem, da nam bo uspelo,« pa pred eno najbolj pomembnih tekem letošnje sezone dodaja vratar Aljaž Pajntar.