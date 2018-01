Makedonci v finišu zapravili zmago, a izvlekli remi

N. Gr.

Zagreb - Nemci so še na drugi tekmi zapored remizirali s 25:25 in še drugič zapored zrli porazu v oči. Nemci so bili boljši tekmeci v prvem polčasu, Makedonija pa v drugem in sledila je napeta končnica, v kateri vnovič ni manjkalo drame.

V polni zagrebški areni so prevladovali makedonski navijači, ki bi kaj lahko slavili novo veliko zmago svoje reprezentance. Filip Taleski je blestel s šestimi zadetki v napadu, v vratih se je končno razbranil izkušeni Borko Ristovski in 15 sekund pred koncem so imeli Makedonci strel z devetih metrov za zmago.

Kiril Lazarov je zvito premagal blok s prefinjeno podajo na osamljenega Stojančeja Stojilova na črti, ki pa ni uspel zadeti in zadnji napad na tekmi je ostal Nemcem. Odločili so se za tvegano različico s podajo na krilo do Gröetzkega, makedonska obramba je bila pazljiva in končalo se je z zasluženim remijem s 25:25, ki bo mnogo bolj navdušil Makedonce.

Če bo Slovenija premagala Črno Goro, bodo Makedonci v drugi del odnesli tri točke, Nemčija dve in Slovenija eno. Makedonci so manjše presenečenje tega prvenstva, v zadnjih sezonah je rokomet v deželi sonca v skokovitem porastu, nenazadnje je tudi Vardar evropski klubski prvak.

Makedonija : Nemčija 25:25 (12:11)

Taleski 6, Manaskov in Lazarov 5; Weinhold 8, Gensheimer 5.