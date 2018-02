Marinčkova z ubranjeno sedemmetrovko za točko Krima

J. P.

Midtjylland - Rokometašice Krima Mercatorja so po dveh zaporednih porazih v ligi prvakinj vpisale točko. V osmem kolu skupine 1 so se namreč na gostovanju na Danskem z domačim Midtjyllandom razšle s 24:24 in na petem mestu razpredelnice zadržale točko naskoka pred njim, obenem so še zaostrile boj za uvrstitev v četrtfinale, za kar pa bodo potrebovale presenečenje v zadnjih dveh dvobojih s favoriziranima ruskim Rostov-Donom in madžarskim Györjem. Današnji dvoboj z Dankami je bil podobno izenačen kot že pred mesecem dni v Ljubljani, ki pa se je končal s tesno zmago slovenskih prvakinj s 24:23.

Krim hitro do +5

Tokrat so gostje začele zelo poletno in že po četrt ure igre po zaslugi razigrane Elizabeth Omoregie prednost povišale na 9:4. A Midtjylland ni kar tako poceni prodal svoje kože, že do glavnega odmora se je tekmicam prilepil za ovratnik in prvi del končal zgolj za gol zadaj. V nadaljevanju je bilo podobno: Krim je vodil s 17:14, Danke pa so vrnile udarec in v končnico vstopile s prednostjo dveh zadetkov, sploh prvo v dvoboju. Gostiteljice so imele dvanajst sekund pred zadnjim piskom sirene na voljo sedemmetrovko, a je razigrana Miša Marinček zaustavila strel Helene Fauske, v protinapadu pa se nato domača mreža ni več zatresla.

»Tudi zadnjima tekmecema želimo zagreniti življenje«

»Tekma je bila zelo napeta, odlično smo jo odprli in odigrali prvih 15 minut. Skušali smo se držati zastavljene taktike, kar sem nam je do določene mere tudi posrečilo. Do konca polčasa smo nato storili nekaj nepotrebnih napak, a vseeno zadržali prednost. Med odmorom smo spet stopili skupaj in nato zaigrali dobro. A zavedati se je treba, da imajo Danke zelo močno ekipo in znajo unovčiti svojo kakovost. Najbolj sem ponosen, da so se dekleta znala vrniti in si priborila pomembno točko. Doma bomo prikazali še boljšo igro. Verjamem, da lahko tudi zadnjima nasprotnikoma zagrenimo življenje,« je prepričan trener Krima Uroš Bregar.

MIDTJYLLAND : KRIM MERCATOR 24:24 (12:13)

Dvorana IBF Arena, gledalcev 1541, sodnici Christidi in Papamattheou (obe Grčija).

Midtjylland: Ryde, Sans Serra, Andersen, Fauske 5 (5), Hansen 2, Kristiansen 4, Kristensen, Ellebæk, Friis, Englert, Bjerregård, Jakobsen, Augustesen 7, Løseth 3, Burgård 3.

Krim Mercator: Benko 2 (1), Zrimšek, Beganović, Stanko 4 (2), Marinček, Omoregie 7, Zulić 2 (1), Koren 2, Pandžić, Gregorc, Tsakalou 1 (1), Amon 2, Perederi 4.

Sedemmetrovke: Midtjylland 6 (5), Krim Mercator 7 (5).

Izključitve: Midtjylland 4, Krim Mercator 4.