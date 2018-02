Matic Suholežnik po koncu sezone v francoski Dunkerque

A. V., STA

Celje - Slovenski rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je na svoji spletni objavil, da po koncu sezone knežje mesto zapušča doma vzgojeni Matic Suholežnik, ki bo okrepil francoskega prvoligaša Dunkerque. Dogovor do leta 2020 je krožni napadalec podpisal že med evropskim prvenstvom na Hrvaškem, zdaj pa je uredil še zadnje podrobnosti.

Od leta 2014 dalje, ko je prvič nastopil za člansko ekipo, je do danes zbral 94 nastopov, na katerih je dosegel 61 zadetkov.

"Moja želja je vedno bila igrati za člansko ekipo Celja Pivovarne Laško. Potem ko se mi je to uresničilo in sem si v dresu Celja priigral tudi nastope v vrstah slovenske reprezentance, je na moj naslov prišla ponudba iz Francije. Prav igranje v Franciji ali Nemčiji pa je bila moja naslednja želja v karieri. Izkoristil sem to priložnost, ki se je pokazala že sedaj. V Celju, ki sem mu hvaležen za priložnost, da sem se lahko razvil v rokometaša takšne ravni, me do konca sezone še čakajo izzivi, ki jih želim s soigralci pred odhodom uresničiti in verjamem, da bomo v tem uspešni," je povedal Suholežnik.