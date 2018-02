Mladi Slovenci v skupini B tudi s Srbi 

Danes so v Celju opravili žreb za julijsko rokometno EP do 20 let, ki bo potekalo v »knežjem mestu«.

Celje - Med 19. in 29. julijem bo v Celju potekalo rokometno evropsko prvenstvo za igralce do 20 let. Današnji žreb je določil, da bo slovenska reprezentanca v prvem delu v skupini B moči merila z vrstniki iz Srbije, Norveške in Izraela. V skupini A bodo nastopile izbrane vrste Nemčije, Islandije, Švedske in Romunije, v skupini C Hrvaške, Španije, Rusije in Poljske, v skupini D pa Francije, Danske, Portugalske in Madžarske. Prizorišči tekem bosta dvorani Zlatorog in Golovec.

Selektor reprezentance Saša Praprotnik je na kratko predstavil cilje: »Zagotovo je ob dejstvu, da smo gostitelji prvenstva, glavni cilj uvrstitev v polfinale, želje pa bi v tem primeru seveda narasle.« Nekaj besed o tekmovanju pa je dodal tudi župan Celja Bojan Šrot: »Izjemno ponosni smo na vse rokometne dosežke našega mesta. Do zdaj smo gostili že veliko mednarodnih rokometnih tekmovanj in letošnjega se še posebej veselimo. Na delu bodo mladi mojstri, ki bodo v prihodnjem desetletju krojili rokometni vrh. Verjamem, da bodo prireditelji odlično opravili svoje delo in da bodo obiskovalci videli, da smo v Celju doma prijazni ljudje.«