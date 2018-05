Mlado Lizo pregnale tudi resne zamude plač

Ljubljana – Velik madež na solidni sezoni Krima Mercatorja je pustila vest, da ekipo zapušča najboljša igralka Elizabeth Omoregie. Odločitev mlade zvezdnice je tvegana in preuranjena, a velik del krivde za njen odhod si lahko pripiše tudi vodstvo ljubljanskega kluba.

Nova dvojna krona



Iztekajoča se sezona je bila za Krim rezultatsko uspešna, osvojil je 25. pokalno in štiri tekme pred koncem 23. prvenstveno, v ligi prvakov se je prebil v glavni del in bil dolgo v igri za četrtfinale.

Zdelo se je, da bo v novi sezoni še močneje potrkal na vrata sklepnega turnirja, a je kot strela z jasnega udarila novica o odhodu Omoregijeve. A ta je morda le vrh ledene gore. Finančne težave so resne in če ne bo kmalu rešitve, bi se lahko sprožil učinek domin.

Pogodba neveljavna

Omoregijeva se je za odhod k SCM Bukarešti odločila čez noč, brez tehtnega razmisleka. A lahko bi se razpletlo tudi drugače. Pogodbo s Krimom je imela sklenjeno do leta 2020, a ta je postala neveljavna zaradi zamude z izplačili, za nameček klub ne bo dobil niti centa odškodnine za ključno igralko, za katero je pri 21 letih odhod v Romunijo preuranjen.

»CSM bo imel najdražjo, a tudi najstarejšo ekipo, v kateri se bo Liza težko znašla. Če bi šla v Györ ali Rostov, bi še razumel. Bojim se, da jo čaka razočaranje,« je dejal Krimov trener Uroš Bregar, ki mu igralke ni uspelo pregovoriti. V klubu so ji obljubili, da bo dobila ves denar in da ji bodo zvišali plačo, pa zaman, mlado glavo so premamile številke na bankovcih in lepe besede zastopnika ...

Tri okrepitve



Dolgovi so na Krimu že dolgo pereč problem, zaostanki plač večmesečni. Tudi zato je težko snubiti nove igralke. V prihodnji sezoni bodo sicer ekipo okrepile (vsaj) tri, obetavna makedonska reprezentantka Sara Ristovska (21 let) ter izkušeni igralki iz Angole, desna zunanja Danila Carlos (27) in leva zunanja Magda Cazanga (26).

Kljub skorajšnji razpustitvi Vardarja se ne bo vrnila Barbara Lazović, ki bo tako kot bivši krimovki Andrea Lekić, Dragana Cvijić ter Omoregijeva kariero nadaljevala v Bukarešti. Ana Gros pa ostaja v Franciji, le da se bo iz Metza preselila v Brest.



Selektor Bregar, ki je želel na Krimu združiti vse najboljše, kar premore slovenski ženski rokomet, bo prisiljen v improvizacijo. »Na sredino bomo prestavili Tjašo Stanko, ki bo sodelovala z Nino Zulić,« je pojasnil Bregar, ki se boji, da Krim čaka usoda Celja Pivovarne Laško, ki je postalo valilnica talentov in ga zapuščajo še neizdelani igralci.

Ali bo Omoregijeva sploh kdaj nastopila za Slovenijo, čeprav je pred pol leta dobila državljanstvo, pa tudi ostaja neznanka ...



Dvakrat na robu propada



Krim se je v letih 2009 in 2014 zaradi nakopičenih dolgov znašel na robu preživetja in se obakrat izvil iz primeža. Huje je bilo slednjič, toda z novim vodstvom na čelu s predsednikom Goranom Bojovićem se je pobral, v štirih letih povrnil velik del dolga in še več izgubljenega ugleda, ki ga ne bi veljalo znova razprodajati. Nov razpad ekipe s posledičnimi tožbami bi bržčas naredil nepopravljivo škodo dvakratnemu evropskemu prvaku.

Ivanovićeva: Klub deluje brezhibno

Morda je strah vendarle pretiran, igralkam so obljubili, da bodo še ta mesec prejele vse plače za nazaj in članica izvršnega odbora Deja Ivanović verjame, da se bo to tudi zares zgodilo: »Tako mi je bilo rečeno, jaz ekipi samo prenašam informacije iz vodstva. Punce so si s svojim pristopom in delom to povsem zaslužile. Rada bi poudarila, da celotni pogon kluba kljub zamudam deluje maksimalno profesionalno in da smo prav vsem hvaležni za odnos in potrpežljivost.«

Pa informacije iz slačilnice? Igralke so složne, da svojih težav za zdaj še ne bodo izobešale na velik zvon. Verjamejo, da bo vodstvo držalo besedo in bodo sezono sklenile, kot se za profesionalke spodobi.