Nemci v zaključku strli Čehe

Nemškim rokometašem je proti Čehom dolgo kazalo na poraz, a so se v zaključku zbrali in zmagali z 22:19.

N. Gr.

Varaždin - Nemški rokometaši na evropskem prvenstvu tudi po selitvi v Varaždin ne blestijo. Tokrat so proti Čehom v napadu igrali povsem brez idej, a so na koncu unovčili bogate izkušnje in premoč v individualni kvaliteti za pomembno zmago z 22:19.

Čehi so tekmo odprli dobro in še ob polčasu vodili z 10:9, v 48. minuti tekme pa celo s tremi zadetki prednosti. Nato se je razigral nemški vratar Silvio Heinevetter in Nemce vrnil v igro, ključno obrambo iz sedemmetrovke štiri minute pred koncem pa je prispeval Andreas Wolff.

V končnici so se Čehi poizkušali približati in se obdržati v igri z bolj ugodno gol razliko, a so Nemci zdržali. Blestel je Stephen Fäth z osmimi zadetki, pri Čehih pa rokometaš Tatran Prešova Tomaš Čip s šestimi. Nemška igra ni bila na ravni aktualnih evropskih prvakov in kritike na račun trenerja Christiana Prokopa kljub zmagi ne bodo potihnile, so pa Nemci vsaj ostali povsem v igri za napredovanje v polfinale.

Nemčija : Češka 22:19

Fäth 8, Gensheimer 3, Webber 2; Čip 6, Kasparek in Zdrahala 4.