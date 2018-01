Neugoden žreb za Slovence: spet z Madžari

Peter Zalokar, poročevalec; J. P.

Zagreb - Slovenskim rokometašem, ki so evropsko prvenstvo na Hrvaškem, ki se bo jutri končalo z malim in velikim finalom, sklenili na osmem mestu, žreb dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji ponovno ni bil naklonjen. Ples kroglic v Areni Zagreb jim je namreč naklonil Madžare, ki so na letošnjem EP zasedli 14. mesto. Moštvi se bosta v kvalifikacijah za SP pomerili že tretjič. Naši fantje bodo med 9. in 27. januarjem prihodnje leto, če se bodo seveda na turnir uvrstili, branili lanski bron iz Francije.

Spomnimo: ravno Madžarska je slovenski izbrani vrsti preprečila nastop na svetovnem prvenstvu leta 2011 na Švedskem, potem ko jih je v dodatnih kvalifikacijah odpravila s skupnim izidom 53:52. Na prvi tekmi v Ljubljani so bili gostitelji, tedaj pod taktirko selektorja Zvonimirja Serdarušića, boljši s 27:25, a so jim Madžari vrnili v povratnem obračunu v Veszpremu, ko so ob bučni podpori 5000 gledalcev zmagali z 28:25, čeprav so naši fantje še na glavni odmor odnesli gol zaloge (14:13). Odločilnih je bilo zadnjih osem minut, ko gostje niso dosegli zadetka.

Tedaj so Slovenci tudi nazadnje doslej ostali brez uvrstitve na svetovno prvenstvo. Ravno obratno je bilo v kvalifikacijah za SP leta 2015 v Katarju, ko je naša reprezentanca, takrat pod vodstvom selektorja Borisa Deniča, v zadnjih desetih minutah tekme v Velenju uprizorila neverjeten preobrat in zmagala z 32:26, potem ko je ob polčasu zaostajala za tri gole (13:16). V prvem dvoboju v Veszpremu so bili domači boljši s 25:22.

Tokrat se bosta zasedbi v dodatnih kvalifikacijah dvakrat pomerili junija letos. Prvi dvoboj bo med 8. in 10. junijem v Sloveniji (predvidoma 9. v Kopru), povratni med 12. in 14. na Madžarskem. Nastop na SP bo zelo pomemben, ker bo glavno sito za olimpijske kvalifikacije. V primeru poraza proti Madžarski bi lahko Slovenija upala kvečjemu na eno od dveh posebnih povabil Mednarodne rokometne zveze (IHF). Drugi pari so: Srbija - Portugalska, Litva - Islandija, Češka - Rusija, Belorusija - Avstrija, Makedonija - Romunija, Hrvaška - Črna gora, Nizozemska - poraženka jutrišnjega finala (Švedska / Španija) in Norveška - BiH / Švica.

Vujović: Kot običajno ...

»Kot običajno, tudi tokrat nismo imeli sreče pri žrebu in smo dobili verjetno najtežjega možnega tekmeca, obenem pa prvo tekmo na domačem parketu. Ne glede na vse je do junija še veliko časa za pripravo. Upam, da bodo igralci zdravi - kadar so, se ne bojimo nikogar,« je žreb komentiral selektor Vujović. Madžari, trenutno jih vodi Ljubomir Vranješ, in Slovenci so se doslej pomerili v 25 dvobojih, dvanajst zmag je pripadlo našim fantom, enajst nasprotnikom, dve tekmi sta se končali z neodločenim izidom. Slovenija sicer lovi deveti nastop na svetovnih prvenstvih.