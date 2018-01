»Nimamo se pravice igrati s prihodnostjo slovenskega rokometa«

J. P., N. Gr.

Zagreb − Predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) Franjo Bobinac je sklical izredno sejo predsedstva zveze, na kateri so člani odločali o morebitnem protestnem odhodu slovenske reprezentance z evropskega prvenstva. Vodstvo zveze je bilo ogorčeno nad sodniškimi odločitvami in spornim remijem proti Nemčiji, a bi morebiten odhod s seboj prinesel tudi hudo kazen s strani evropske rokometne zveze (EHF), posledično bi vnovič kratko potegnil slovenski rokomet.

Kljub temu imajo vodilni možje v slovenskem rokometu podobnih primerov dovolj, zato so na seji glasovali o skrajnem ukrepu. Odločitev so pojasnili na novinarski konferenci, ki se je začela ob 16. uri. Prvi je besedo dobil predsednik Bobinac: »Predsedstvo se je sestalo in razpravljalo o aktualni situaciji, glavna tema je bilo sojenje in morebitni odhod z EP. Odločitev je bila soglasna, da Slovenija nadaljuje s tekmovanjem. Za nami sta dve tekmi, ki sta bili krivični do slovenske reprezentance, na prvi je bil vprašljiv kriterij, na drugi pa je šlo za očitno oškodovanje slovenske reprezentance. Vse naše pritožbe so bile zavrnjene, posebnega presenečanje nad tem ni bilo, smo pa bili razočarani, seveda. Predsedstvo se je predvsem v korist športa in športnikov odločilo, da nadaljuje s tekmovanjem, bomo pa nadaljevali s pritožbami in se v naslednjih 21 dneh pritožili na arbitražnem sodišču EHF, nato pa tudi na CAS v Lozani, če bo potrebno.«

»Želimo, da bi bila slovenska rokometna zveza motor sprememb in bi povzročila spremembe, ki bi pripomogle k bolj jasnim pravilom in zmanjšala subjektivno vlogo, da bo bolj jasen sistem nagrajevanja in ocenjevanja sodnikov in predvsem, da bi napredoval ta naš lepi šport. Vzor nam je lahko tudi Uefa, od nogometa in njegovega razvoja se lahko tudi rokomet marsikaj nauči. Nadaljujemo v športnem delu, bomo pa poizkušali zaščititi naše interese in spodbuditi spremembe,« je še dodal Bobinac.

Uroš Mohorič, predsednik reprezentanc: »Ob takih dogodkih je težko ostati ravnodušen, tako nam kot igralcem, težko se je motivirati in spet pripraviti na nove tekme. Igralci se maksimalno trudijo, da so osredotočeni le na športni del in da z borbo na igrišču pokažejo na krivice, ki se jim dogajajo in da tam pokažejo, kaj in kdo smo Slovenci. Igralci pozivajo vse navijače, da jih podpirajo še naprej, dali bodo vse od sebe in zagotovo s predstavami na igrišču ne bodo pustili nikogar ravnodušnega.«

Še enkrat so vsi udeleženi potrdili, da je jasno, da sta sodnika tudi po ogledu posnetka sprejela napačno odločitev, da pravila EHF ne dopuščajo prostora za manipulacije in da bi Blagotinšek moral dobiti izključitev in ponovitev izvajanja centra, nikakor pa ne sedemmetrovke. »Nikomur v dvorani ni bilo jasno, kaj se dogaja in ponosni smo tudi, da imamo takega selektorja, kot je Veselin Vujović, ki se prvi postavi za reprezentanco.«

»Nimamo pravice igrati se z usodo slovenskega rokometa in slovenskih prihodnjih rodov, dobivamo ogromno podpore, a enostavno ne moremo tvegati toliko. Dogovorili smo se, da bomo oblikovali koalicijo, ki bo skrbela za integriteto športa in poskrbela, da bo v tem športu več pravice,« je bil kratek Goran Cvijić.

Disciplinska komisija EHF zavrnila tudi drugo slovensko pritožbo

Z Rokometne zveze Slovenije so potrdili, da je disciplinska komisija Evropske rokometne zveze (EHF) zavrnila tudi obširnejšo, drugo pritožbo naše reprezentance na očitno kršenje pravil v ponedeljkovem dvoboju drugega kola skupine C evropskega prvenstva v Zagrebu z Nemčijo. »O nadaljnjih odločitvah bomo takoj obvestili javnost,« so še zapisali na RZS. Kot je znano, je vodstvo zveze po škandaloznem sojenju litovskih delilcev pravice nemudoma vložilo pritožbo, ki pa jo je disciplinska komisija EHF zavrnila že včeraj.

Ker je imela slovenska rokometna družina možnost še ene pritožbe do sinoči do 20. ure, jo je izkoristila in v njej izpostavila vse sporne dogodke v zadnjih trenutkih dvoboja, ki se je končal brez zmagovalca, s 25:25. RZS se lahko naknadno pritoži še inštanco više, na arbitražno komisijo EHF, ki pa bi o primeru odločala šele februarja oziroma dolgo po koncu prvenstva.

»Tudi drugostopenjski organ je potrdil prvostopenjsko odločitev disciplinske komisije, ki je potrdila končni izid ponedeljkovega slovensko-nemškega dvoboja (25:25). Odločitve sodnikov − litovska sta se poslužila tudi možnosti videoanalize − so dokončne, zato je komisija pritožbo RZS zavrnila,« so se pri evropski rokometni družini trudili pojasniti svojo odločitev.