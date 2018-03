Nov šok za Gorenje, na pokalni F4 gre Ormož

Ljubljana – Prvaki iz Celja so zmagovito zakorakali v končnico lige NLB in v drugem polčasu strli odpor Loke. Koper se je oddolžil Krki za poraz v rednem delu. In pokal? Jeruzalem je prekrižal načrte Gorenju in se prek favorita prebil na sklepni turnir pokala Slovenije.



Gorenjci ne igrajo naključno v ligi za prvaka. Samozavestni z ribniškim skalpom so krenili na polno, Aleks Kavčič, ki bo poleti okrepil Gorenje, je nanizal štiri gole, njihov bivši soigralec Aljaž Panjtar se ni znašel v celjskih vratih in po 20 minutah je na začudenje domačih navijačev pisalo 10:13.



Jezni Branko Tamše je Panjtarja zamenjal z Urbanom Lesjakom, a počakati je bilo treba še nekaj minut, saj je Loka vodila tudi, ko je šestič zadel Kavčič za 19:18. Po zaslugi Boruta Mačkovška in Jake Malusa se je zgodba le zasukala. Celjani bodo morali odpraviti slabosti, saj jih v soboto čaka večji izziv v Ribnici.



V Ljutomeru nov šok za Gorenje v pokalu! Mero mu je vzel Jeruzalem in se po Kopru in Krki prebil na zaključni turnir. Ekipa Saše Praprotnika je vodila skoraj vso tekmo in zmagala zasluženo s 33:29 (17:16; Žuran 10, Čudič 6; Golčar 7, Potočnik, Pejović in Ovniček po 5). Zadnjega udeleženca bo dala tekma med Celjem in Mariborom 28. t. m.

Celje Pivovarna Laško : Urbanscape Loka 32:25 (15:15)

Dvorana Zlatorog, gledalcev 350, sodnika Backović in Palačković; Celje: Panjtar (0 obramb), Lesjak (10); Vujović 3, Jurečič 2, Malus 5, Razgor 8 (3), Suholežnik, Marguč 2, Grošelj, Žabić, Slišković 1, Makuc 1, Anić 2, Dušebajev 2, Mačkovšek 4, Mlakar 2; Loka: Juričan (3), Božnar (0); M. Vrbinc 2, Rakovec, Šibanc 4 (1), Gartner 1, Dolenc 1, Kavčič 9 (1), Jamnik 1, M. Jesenko, U. Pipp, Juričan, Bradeško, M. Pipp 1, Bergant 1, A. Jesenko 3, Marinović 2; 7m: Celje 4 (3), Loka 5 (2); izključitve: Celje 10, Loka 8.

Koper : Krka 28:25 (14:9)

Dvorana Bonifika, gledalcev 600, sodnika I. Ivančič in D. Ivančič; Koper: Kocjančič (13 obramb), Postogna (1); Dolenc, Grzentič 4, Vlah 6, Krečič 2, Matijaševič, Poklar, Rapotec, Smolnik 5 (1), Sokolič 2 (1), Guček, Marić, Sever 1, Bratković 8 (4); Krka: Brajer (2), Tomić (3); Rašo 4 (2), Bevec, Didovič 5, Okleščen, Pršina, Klemenčič, Irman, Jakše, Udovč, Papež 6 (2), Kukman, Matko 1, Ban, Klobčar 5 (1); 7m: Koper 7 (6), Krka 6 (5); izključitve: Koper 14, Krka 12.