Po F4 v Skopju: nalezljiva strast, ki jo velja negovati

Skopje – Z zmago domačega Vardarja v finalu zaključnega turnirja proti Zagrebu s 26:24 se je končala sedma sezona v ligi SEHA. Z dobrimi občutki so svoj prvi F4 zapustili tudi pri Celju Pivovarni Laško. Regionalno tekmovanje naj bi v prihodnje postalo še močnejše in vplivnejše.

Zagrebu ni uspelo še enkrat pokvariti veselice v Skopju, kot je bilo leta 2013. Vardar je že četrtič osvojil ligo SEHA in dobil zadoščenje v morda zadnji sezoni, v kateri kroji vrh evropskega rokometa. V prihodnji ga bodo ob zmanjšanem vložku lastnika Sergeja Samsonenka, ki mu ne utreza nova vlada, zapustili nosilci igre, tudi Luka Cindrić, ki je bil soglasno izbran za najboljšega igralca.

»To je bila težka tekma, Zagreb je pokazal, da je zasluženo prišel v finale. Nam pa je zmaga dvignila samozavest pred tekmama s Kielom v ligi prvakov,« je povedal MVP Cindrić. V idealni sedmerki so bili trije njegovi soigralci: vratar Arpad Šterbik, Timur Dibirov (levo krilo) in Ilija Abutović (obrambni). Zagreb je imel dva nagrajenca – Domagoja Pavlovića (levi zunanji) in Zlatka Horvata (desno krilo), po enega pa Meškov Brest (krožni napadalec Vjačeslav Šumak) in Celje PL.

Tamše: Ne dam Makuca!

Najboljši na desnem zunanjem položaju je bil Žiga Mlakar, strelec sedmih golov v tekmi za tretje mesto z Meškovom. Škoda, da se vodilni še niso domislili nagrade za mladega igralca. Brez dvoma bi jo prejel 17-letni Domen Makuc, ki je gledalcem jemal dih, oglednikom pa so se cedile sline …

»Najmanj dve sezoni še mora ostati v Celju, če je pameten. Mislim, da je,« se je ob valu pohval na račun bisera iz Kozine trener Branko Tamše zbal, da bo moral v slovo pomahati še enemu nedokončanemu izdelku. Besede so bile namenjene predsedniku kluba Jerneju Smislu in odgovornemu za finance Gregorju Planteuu, ki sta si s častne lože ogledala spektakel v razprodani dvorani Jane Sandanski, kjer je bilo vse »oh in sploh«.

Na slovesnosti so sodelovali tudi bronasti celjski igralci. Grenek priokus po porazu za gol v polfinalu proti Zagrebu je hitro izginil. »Morda je bilo še bolje, da se poslavljamo z zmago, čeprav bi bilo lepo igrati v finalu,« je imel različne občutke Gal Marguč, ki si lovoriko obeta, ko bo Celje konec tedna branilo naslov pokalnega prvaka v Ljutomeru.

Kmalu vozovnica v LP?

Po petem mestu v lanski sezoni so Celjani storili korak višje. V prihodnje se ligi SEHA, ki jo poganja denar ruskega naftnega koncerna Gazproma, obetajo spremembe. »Klubov bo več, tekem manj, kakovost pa še višja. Razmišljamo o tem, da bi redni del potekal v dveh skupinah. Pogovarjamo se z vrhunskimi klubi, kot so Kielce, Wisla Plock, Veszprem in Pick Szeged,« je povedal predsednik lige Mihajlo Mihajlovski, ki je gostil kolega iz EHF Michaela Wiedererja, ta pa ni izključil možnosti, da bi prvak lige SEHA dobil mesto med evropsko elito, ko bo liga prvakov z letom 2020 doživela spremembe v prid bogatih.

Tudi solze žalosti

V senci vsega pompa je imel konec tedna v makedonski prestolnici tudi žalostno plat. Pred domačimi navijači je zadnjič nastopila ženska ekipa Vardarja, ki bo kmalu razpuščena. Kljub zmagi proti Midtjyllandu, ki je ŽRK Vardar prinesla nastop na F4 v Budimpešti, so na igrišču in na tribunah solze tekle v potokih. Velika škoda bi bila, če bi se tudi moški klub poslovil na pogorišče zgodovine.

Balkanski in evropski rokomet potrebujeta strast, s kakršno je v teh dneh vse navzoče okužilo Skopje.