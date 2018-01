Po veličastni zmagi se nasmiha vrnitev v Zagreb

Varaždin – Slovenija je še živa in brca. In grize in leti. Vsem zagrebškim dogodkom navkljub. Zmaga proti Španiji je bila veličastna. Če bo padla še Češka, se bo reprezentanca Veselina Vujovića skoraj zagotovo vrnila v hrvaško glavno mesto. Morda celo v boje za kolajno ali pa vsaj za peto mesto.



Ker je Makedonija v dramatični končnici izgubila proti Češki, je Slovenija dobila še eno veliko priložnost. Če bo premagala Češko in Makedonija ne bo premagala Danske, bo gotovo osvojila vsaj tretje mesto v skupini II. To bi pomenilo, da bi v Zagrebu tako kot pred 18 leti igrala za peto mesto, to pa bi morda pomenilo, da ji junija ne bi bilo treba igrati dodatnih kvalifikacij za SP na Danskem in v Nemčiji, čeprav so informacije EHF tudi o tem precej nejasne. Če bosta Nemčija in Španija remizirali, pa bo Slovenija zaigrala celo v polfinalu!



Škoda, ker naši igralci niso vedeli, da bi jim zmaga za šest golov proti Špancem še malce dvignila delnice. Namesto, da bi zdrveli v zadnji napad, so do konca zadrževali žogo in se potem objeti veselili zmage za pet zadetkov. Tej vseeno ne gre gledati predolgo v zobe. Bila je najboljši obliž na rane po stresnih in neljubih dogodkih v Zagrebu, kjer je bila Slovenija oškodovana za tri točke. Z njimi bi bila že v polfinalu.



Cepelin kot prelomnica



Navijači, spet se jih je zbralo prek 3000 in so ustvarili čudovito vzdušje, so bili navdušeni, ko so Slovenci povozili Špance, dobitnike šestih odličij z evropskih prvenstev. Da bo to slovenski večer in da bo tudi po tekmi veselica v varaždinski Areni, je nakazala poteza Blaža Janca in Boruta Mačkovška ob koncu prvega polčasa, ko je leteči »Maček« po podaji nadzvočnega Janca zabil iz »cepelina« za 13:12.



»To je bil morda res prelomen trenutek v psihološkem smislu, pogosto ga ne prepoznaš, ko se zgodi. Ta gol nas je dvignil, da smo lahko v drugem polčasu poleteli na igrišču,« je bil več kot zadovoljen Vujović, ki se je kolegu Jordiju Riberi oddolžil za visok poraz na lanskem SP v Franciji.



Drugi polčas je bil prava poezija, Vujovićevi igralci so povsem zasenčili favorite s Pirenejskega polotoka, v obrambi so garali vsi za enega, v napadu bili razigrani. Zaslužili so si tudi nekaj športne sreče, žoge so se jim odbijale v roke. V vratih je bil izjemen Urh Kastelic. Tekmeci niso imeli možnosti. Janc, ki se je preselil s krila na položaj desnega zunanjega igralca, je v 46. minuti dosegel izjemen gol za rekordnih 25:18, vodstvo sedmih golov je bilo tudi dobrih deset minut pred koncem, ko je na semaforju pisalo 27:20. Španci so se približali na tri, a zasuka niso zmogli.



Blagotinšek: Zavohali smo kri



Slovenija je dosegla veliko zmago, veliko večjo kot proti Črni gori. Zdaj je pred njo tekma s Češko, ki lahko odpre vrata raja. Med najbolj čustvenimi igralci je bil Igor Žabić, ki je ves čas s sedežev dvigoval navijače. Zanj je bila to zmaga kariere. »Ti ljudje, ki so nas prišli spodbujat, četudi nam ni kazalo najbolje, si zaslužijo globok poklon. Slovenija je pokazala značaj, pokazala je voljo, željo, srce in enotnost,« je bil na predstavo ponosen krožni napadalec poljske Wisle. Njegov soborec na črti Blaž Blagotinšek iz Veszprema je bil izjemen. »Tile štirje dnevi, ko nismo imeli tekem, so se vlekli kot jara kača. Komaj smo dočakali priložnost za popravni izpit po porazu z Dansko. Zavohali smo kri, ko gre, gre. Ko se fantje začutimo med sabo, je vse mogoče,« je od samozavesti žarel »Blagi«.



Gašperju Marguču je odleglo, kemija v ekipi je spet prava. »Nismo hoteli zapustiti prvenstva po zmagah s Črno goro in na koncu s Češko. Želeli smo premagati veliko ekipo, proti Nemčiji smo bili zelo blizu, tokrat pa smo povsem nadigrali Špance, sploh v drugem polčasu,« je povedal levoroki »Gaši«, ki bo ne glede na razplet EP zapustil z dvignjeno glavo: »Blizu smo bili na vseh tekmah, morda so nas le Danci malce nadigrali. Dokazali smo, da spadamo v ta širši vrh. Zdaj moramo dobiti še Češko, potem bomo videli, kaj bo.«



Vujović dvignil ekipo



Vujoviću gre priznanje, ker je znal dvigniti ekipo, ki je bila po porazu z Dansko precej na tleh. »V prvem polčasu smo se malce tipali s Španci, naredili smo nekaj neumnih napak. Potem smo se 'razleteli' po igrišču. Ekipi zamerim samo to, da je v zadnjih desetih minutah gledala bolj na semafor kot proti nasprotnim vratom, sem pa v vsakem primeru ponosen na fante, pokazali so značaj in znanje. Nismo pa še ničesar naredili. Pred nami je resna reprezentanca iz Češke. V poštev pride samo zmaga.«



Dirigent Miha Zarabec je končno dočakal skoraj popolno tekmo: »Vse se nam je izšlo, vsi smo bili na najvišji ravni, verjeli smo vase. Kapo dol vsem. Nismo še rekli zadnje.«

Slovenija - Španija 31:26 (13:12)

Arena Varaždin, gledalcev 5400, sodnika: Din in Dinu (oba Romunija).

Slovenija: Skok, Kastelic, Blagotinšek 4, Verdinek 2, Marguč 5 (3), Kavtičnik 3, Janc 3, Potočnik, Cingesar 2, Zarabec 2, Bezjak 2, Žabič 2, Mačkovšek 4, Mlakar 2, Leban, Suholežnik.

Španija: Perez de Vargas, Corrales, Gurbindo 1, Rivera 3 (1), Entrerrios 3, A. Dušebajev 2, Sarmiento 1, Aguinagalde 1, Canellas 1, Morros de Argila 1, Arino 1, Guardiola 1, Sole 6 (1), Balaguer, Figueras 4, D. Dušebajev 1 (1).

Sedemmetrovke: Slovenija 3 (3), Španija 4 (2).

Izključitve: Slovenija 16, Španija 6 minut.

Rdeči karton: Morros de Argila (51).

Skupina II, 2. krog:

Slovenija - Španija 31:26 (13:12)

Makedonija - Češka 24:25 (13:11)

Lestvica:

1. Danska 4 3 0 1 109:103 6

2. Španija 4 2 0 2 116:91 4

3. Nemčija 4 1 2 1 97:95 4

4. Češka 4 2 0 2 87:105 4

5. Slovenija 4 1 1 2 108:107 3

6. Makedonija 4 1 1 2 94:105 3