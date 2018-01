Poraz proti Dancem razblinil sanje slovenskih rokometašev 

N. Gr.

Varaždin - Danska se je na prvi tekmi drugega dela izkazala za premočnega nasprotnika. Slovenci so se celo tekmo držali blizu raznovrstnim severnjakom, ki so predvsem preko kril prihajali do lahkih zadetkov, neustavljiv je bil Lasse Svan z 11 zadetki, pred tem je na celem prvenstvu dosegel le tri. Danska je na koncu zasluženo slavila z 31:28, Slovenija se poslavlja od možnosti za polfinale.

Pri Slovencih je bila problem predvsem slaba, luknjasta igra v obrambi, ki na prvih treh tekmah ni bila problematična. V napadu so slovenski rokometaši prihajali do zadetkov iz dobrih situacij, najbolj razpoložen je bil Miha Zarabec s šestimi zadetki, a so varovanci Veselina Vujovića tokrat prikazali premalo za zmago. Tekmi s Španijo in Češko bosta pomembni, saj Slovenija še lahko osvoji končno peto mesto na EP.

»Ne vem zakaj, a mislim da veliko igralcev danes ni bilo osredotočenih, imeli smo preveč nepotrebnih napak v obrambi in napadu, in to izkušenih igralcev, od katerih tega ne pričakujem. Tudi vratarja nista bila na takem nivoju kot na prvih tekmah, zdi se, kot da bi kuhali neko jed, a bi pozabili na koncu dodati začimbe, kot da bi le nekaj zmanjkalo. Zdi se, da nismo imeli moči za ta veliki met, danes to ni bilo slabo proti Dancem, a ni bilo dovolj. Zdaj se moramo umiriti in igrati dalje, lahko smo še peti ali šesti in to je na evropskem prvenstvu zelo pomembno. Za ekipo bo šok, a smo mlada ekipa, ki čaka svoje priložnosti in videli bomo, kdo jih bo najbolje, poizkusili bomo tudi s kakšno menjavo,« je prvo oceno podal Vujović.

»Vedeli smo, da bomo kaznovani za vsako napako. Nismo jih naredili veliko, a Danci res igrajo pametno, na koncu nam je zmanjkalo malo energije in želje. Ne smemo biti žalostni, moramo te tekme vzeti kot šolo in popraviti te napake, da bomo v prihodnje take tekme obrnili v svojo prid. Danci so vendarle olimpijski prvaki, niso nedosegljivi za Slovenijo, a se nekako nismo držali dogovorov in odigrali, kot znamo, a si nimamo kaj očitat,« je komentiral Matevž Skok.

»Zmanjkalo nas je, zmanjkalo je hladnih glav in rok, proti taki ekipi si tega ne smeš dovolit. Oni so odigrali 60 minut zbrano in na visoki ravni, danes so bili boljši. Vse pohvale vrhunski publiki,« je bil razočaran Miha Zarabec.

Prvi polčas

Slovenci so tekmo odprli z obrambo 6-0 in Blagotinškom ter Mačkovškom v centralnem bloku, prvi gol na tekmi pa je z devetih metrov dosegel Peter Balling. Na drugi strani je Gašper Marguč izsilil sedemmetrovko, za Slovenijo je bil prvi uspešen Miha Zarabec.

V prvih minutah igra teče zelo hitro, Urban Lesjak je že vknjižil prvo obrambo, Danci pa zadevajo predvsem z desnega krila, kjer je razpoložen Lasse Svan. Prvič je bil izključen Igor Žabić in Danci so izkoristili igralca več za prednost dveh zadetkov (3:5). Nerešljiva uganka za dansko obrambo je Miha Zarabec, ki je z dvema zadetkoma izid izenačil, a je nato Lauge Schmidt Dancem prinesel novo vodstvo s 6:5.

Slovenija ima na začetku tekme veliko težav v obrambi predvsem zaradi hitrih prehodov Dancev v napad in zadetkov, ki jih dosežejo še preden se slovenska obramba postavi v željeno formacijo. V napadu je neustavljiv Zarabec, ki je pet zadetkov dosegel že do 13. minute. Vujović je reagiral v 16. minuti s prvo minuto odmora ob zaostanku Slovenije s 7:8, saj Danci neovirano zadevajo s krilnih položajev, Slovenci pa v napadu razen Zarabca nimajo razpoloženega igralca, ki bi lahko zadel z razdalje.

Danci so bili v prvih 20 minutah boljši nasprotnik, a je Slovenija tudi s kančkom sreče obdržala stik in v napadu izničila zaostanek, ki je nastal zaradi luknjaste obrambe. Kar 20 zadetkov v prav toliko minutah igre je odločno preveč in Vujović bo moral hitro poiskati rešitev, če želi Slovenija ostati v igri do konca tekme, saj proti Dancem velja, da se z njimi nikakor ne smeš spustiti v divjanje po celem igrišču. Slovenija je prvič povedla v 23. minuti z 12:11.V golu je Lesjaka zamenjal Matevž Skok in odlično ustavil strele s krila, Matic Suholežnik pa je ob tem dobil že tretjo slovensko izključitev, Danci niso imeli še nobene.

V zaključku so Danci grozili, da se bodo odlepili za tri zadetke, na koncu pa so imeli Slovenci možnost za znižanje na 15:16, a Kavtičnik ni zadel. Igra v napadu ni problematična, Vujović veliko rotira tako v obrambi kot v napadu, najbolj skrbi dejstvo, da je Slovenija dobila kar devet zadetkov s krila v enem polčasu, kar je odločno preveč.

Drugi polčas

Drugi polčas je Slovenija odprla z golom Žige Mlakarja z devetih metrov, sedemmetrovko Mihe Zarabca in tremi obrambami Matevža Skoka, po treh minutah igre zaostaja le še za zadetek. Na drugi strani tudi Danci nadaljujejo s hitro igro in dobrim prehodom v napad, Lasse Svan pa je že pri osmih zadetkih. Borut Mačkovšek je v 38. minuti najprej dobil dve minuti kazni, nato pa je Cingesar ugovarjal in prejel še drugi dve minuti izključitve, zato bo Slovenija z dvema igralcema manj. Slovenija se je dobro ubranila, Blaž Janc je izkoristil sedemmetrovko in prednost je po prestani kazni Mačkovška in Cingesarja narasla le na dva gola prednosti za Dansko.

Po prekršku nad Jancem so imeli tudi Slovenci dve minuti igralca več, gol je dosegel Blagotinšek, a ga je Slovenija naivno že v naslednjem napadu prejela in prednost ostaja +2 za Dansko. Slovenija je kljub igralcu več igrala brez vratarja in prejela tudi zadetek v prazno mrežo. Slovenci niso izkoristili dveh priložnosti z igralcem več, da bi se približali ali morda povsem ujeli Dance, še vedno ni zadetkov z devetih metrov, pri Dancih pa že cel drugi polčas ne igra prvi zvezdnik Mikkel Hansen.

Darko Cingesar je v 48. minuti znižal na 23:25 in Danci so se odločili za minuto odmora, zdaj bo morala svoje dodati še slovenska obramba, ki danes ni na ravni predstav iz prvega dela. Priključek je z dvema hitrima zadetkoma prinesel Blaž Janc in Slovenija je spet povsem v igri, oživele so tudi tribune. Slovencem se juriš ni posrečil, Danci so mirno igrali naprej v napadu, Miha Zarabec je izgubil eno žogo, Hansen je dosegel zadetek in ko je Danska pet minut pred koncem ušla na +4, je bilo možnosti za zmago bolj kot ne konec. Slovenija je izgubila še eno žogo, Danska ima pri 30:26 napad in Slovenija je tekmo skorajda že izgubila, hkrati pa izgubila tudi možnosti za napredovanje v polfinale.

Slovenija : Danska 28:31 (14:16)

Zarabec 6,