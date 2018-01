Pred žrebom rojstvo koalicije za spremembe?

Zagreb – Današnji prosti dan pred končnim razpletom 13. evropskega prvenstva v rokometu bo zaznamoval žreb parov dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bosta čez leto gostili Danska in Nemčija in bo odskočna deska za OI 2020. Kroglice se bodo zavrtele ob 16. uri v zagrebški Areni, v eni od njih bo listek z napisom Slovenija.



»Čas je, da se tudi nam enkrat nasmehne sreča, nazadnje smo dobili Norveško in Madžarsko, dobro bi bilo, če bi tokrat imeli vsaj malce lažjega tekmeca,« je na les potrkal generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije (RZS) Goran Cvijić, ki se dobro zaveda, kako kočljiv je junijski termin, ko so igralci utrujeni in z glavami že napol na počitnicah. Reprezentance iz višjega kakovostnega razreda so na slabšem, saj večina njihovih igralcev nastopa v močnih klubih, ti pa se ob koncu sezone borijo za lovorike. »Slovenija bi lahko bila tokrat močnejša, kot je bila na EP, saj računamo, da se bosta vrnila Matej Gaber in Jure Dolenec,« je dobro plat raje izpostavil Cvijić, ki se bo plesa kroglic udeležil skupaj s predsednikom RZS Franjom Bobincem in direktorjem reprezentance Urošem Mohoričem.



Brez vabila na RZS



Kako neresna je Evropska rokometna zveza (EHF), na katero letijo mnogi očitki, pove informacija, da na RZS sploh niso prejeli vabila za udeležbo pri žrebu. Bobinac se bo sicer že dopoldne udeležil sestanka predsednikov nacionalnih zvez. O čem bodo govorili, ni znano, verjetno se ne bodo mogli izogniti razpravi o nujnosti določenih sprememb. Morda bo to celo začetek t. i. koalicije poštenih, skupine federacij, ki bi pritisnile na EHF, da vendarle stori korak v smeri bolj dorečenih pravil, zaradi katerih je bilo na euru veliko slabe volje.



Na SP bo nastopilo 24 reprezentanc, evropskih bo najmanj 13, verjetno pa kar 15, saj bo Svetovna rokometna zveza (IHF) podelila še dva »wild-carda«, torej posebni vabili. Nastop imajo zagotovljen Francija kot branilka naslova ter Danska in Nemčija kot gostiteljici.



Slovenija dvakrat neuspešna



Kvalifikacije bodo med 8. in 14. junijem, nosilci bodo povratno tekmo igrali doma. Nazadnje je Slovenija v dveh tekmah premagala Norveško, vendar je ta kasneje dobila posebno povabilo IHF in se v Franciji celo prebila v finale. Sicer pa se je Slovencem dvakrat zalomilo, za SP 2009 na Hrvaškem (selektor Miro Požun), ko jo je izločila Slovaška, in za SP 2011 na Švedskem (Zvonimir Serdarušić), ko je bila boljša Madžarska.

Delova infografika



Repenšek priznal krivdo



Kvalifikacijskih parov bo devet, ampak v obeh bobnih bo deset držav. V prvem tako Švedska kot Španija, ki se še borita za edino mesto, ki neposredno vodi na SP. V drugem je stvar bolj zapletena. O pritožbi Švice, ki je sicer 13. januarja izgubila ključno tekmo proti BiH, bo arbitražna komisija EHF odločila naknadno, saj imata zvezi čas do konca meseca, da podata izjavi. Švica se je namreč pritožila, da Tomislav Nuić (Bešiktaš) ne bi smel igrati, ker ga ni bilo v zapisniku. Zveza BiH trdi, da je šlo za napako slovenskega delegata Darka Repenška, ki je krivdo tudi priznal. Kakor koli, na listku se bosta znašli obe reprezentanci.



Ne Rusija in Madžarska



SP 2019, ki bo potekalo v šestih mestih (Herning, København; Köln, Hamburg, Berlin, München), bo zelo pomembno. Prvak bo šel na OI, mesto v kvalifikacijah za Tokio 2020 pa si lahko obetajo zgolj četrtfinalisti. Na EP 2020, ki bo prvič v treh državah (Danska, Norveška, Avstrija), bosta na voljo le dve vstopnici. Ker je Slovenija na tem EP zasedla osmo mesto, bo imela danes status nosilke. Pogled na možne tekmece razkriva, da se glavna nevarnost skriva v Madžarski, Rusiji, morda tudi Portugalski, ki je v predkvalifikacijah izločila Poljsko. Slednja je padla globoko, še na SP 2015 je bila tretja in na OI 2016 četrta, zdaj bo izpustila že drugo veliko tekmovanje zapored. Če ne bo dobila povabila kot velika nemška soseda …