Premalo razpoloženih igralcev

Tekmo smo izgubili med 38. in 48. minuto ob dveh danskih izključitvah in naših napakah ob številčni premoči, zaradi katerih nismo izničili zaostanka. Če bi šli v zadnjih 10 minut z neodločenim izidom ali celo vodstvom, sem prepričan, da bi bila končnica drugačna.



Vseeno so Slovenci odigrali dobro partijo, naredili pa tehnične napake, ki si jih proti Dancem ne bi smeli privoščiti. Če jih hočeš premagati, moraš igrati za visoko oceno, ne za povprečno. Premalo je bilo razpoloženih igralcev, samo Zarabec je dajal ton igri v prvem delu, nato je Skok držal rezultat v negotovosti, s svojimi vložki mu je sledil še Janc. Na mestih levega in desnega zunanjega ni bilo pravega učinka.



Bilo pa je preveč prostora za danska krila, nekaj od teh akcij bi se dalo preprečiti. Resda so v tem segmentu igre Danci morda najboljši na svetu in se je težko braniti, a 17 golov s krila je vendarle preveč.



Slovenska igra s sedmimi v polju? Začetek je bil posrečen, zabili smo nekaj golov, a hitro smo nehali, čeprav premoremo potrebno taktično disciplino in hitrost.



Polfinale je izgubljen, a ne bi smelo priti do razpada sistema, ni samo igra za kolajne tista, ki motivira, ampak je motiv vsaka tekma zase. Fantje so pokazali, da lahko premagajo vsakega, v sodobnem rokometu nihče ni več superioren in igrati je treba do konca. Šteje tudi 5. mesto, saj prinaša uvrstitev na SP. To bi bil lep dosežek.



Bo pa moralo vodstvo ekipe dobro prebroditi kar tri dni premora, kar se mi zdi preveč. Zapolniti bo treba čas s treningi, ki ne smejo biti pretirano hudi, bolj taktične narave. Upam, da bodo igralci ostali visoko osredotočeni in motivirani. Mislim, da bodo, saj so na ta način preživeli tudi težave s sodniki. Pozitivno sem bil presenečen, da so se ozirali le na svojo igro. Še naprej naj bo tako.