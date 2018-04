Prepozna budnica za Celjane za podvig v Skopju

Slovenski rokometni prvaki so v polfinalu F4 lige SEHA prikazali premalo dobrega rokometa in izgubili proti Zagrebu.

Skopje - Celju Pivovarni Laško se v premiernem nastopu na sklepnem turnirju lige SEHA ni uspelo zavihteti v finale. Nocoj so igralci trenerja Branka Tamšeta v Skopju vse zapravili že v 40 minutah, ko so si proti Zagrebu nabrali šest golov zaostanka. Do konca so tekmece skoraj ujeli, vendar jim je zmanjkalo časa za zasuk.

Tekme med Celjem in Zagrebom so praviloma razburljive in današnja, prva na nevtralnem igrišču, ni bila izjema. Slovenski prvaki, ki so nastopili v zeleno-rumenih dresih, skrojenih posebej za to priložnost, trenerju Tamšetu niso pripravili darila za 40. rojstni dan. V tekmo so vstopili brez prave energije, hitro so zaostali s 3:7, obramba je bila mehka, realizacija v napadu porazna. Še Borut Mačkovšek, ki je bil v zadnjem času v odlični strelski formi, se je vdal malodušju. Tamše, ki ga je prišla pozdravit skupina prijateljev iz Velenja, je želel na vsak način zbuditi svoje fante in zdelo se je že, da mu je uspelo, ko so z golom Jake Malusa zaostanek znižali na 10:11. Toda zaman, izkoristek strelov je povedal vse - 11:23.

Skupina 50 Florijanov je v drugem polčasu verjela v preobrat, toda šlo je od slabega na slabše. Josip Valčić je povišal na 21:15, ko je Tamše znova igralce poklical na posvet in jih rotil, naj se vzamejo v roke. Poslušali so ga in se začeli približevati. Ko je zadel najstnik Domen Makuc, ki je s počenim meniskusom igral na lastno tveganje, je bila razlika prepolovljena (18:21). Po srečnem koncu je zadišalo, ko je Mačkovšek osem minut pred koncem zabil za 23:25, še bolj, ko je Makuc minuto pred koncem dosegel gol za 27:28. Zagrebški trener Zlatan Saračević je vzel minuto odmora, njegovo zamisel je uresničil najboljši igralec tekme Domagoj Pavlović in odločil zmagovalca.

Mačkovšek: Glave gor

Celjani so v zadnji tretjini popravili vtis, a škoda je bila storjena že prej. »Preslabo smo odprli tekmo, Zagreb je to kaznoval. V drugem polčasu smo se vrnili, vendar nam je na koncu zmanjkalo časa. Zdaj se moramo čim prej zbrati, sem nismo prišli zato, da bi izgubili dve tekmi. Moramo se zadovoljni vrniti domov, kjer nas čaka izziv v pokalu Slovenije,« je po tekmi povedal Mačkovšek. Gol manj je v drugem polčasu zbral Makuc (strel 5:5), ki je bil svetla celjska zvezda na jasnem skopskem nebu.

Tamše si je za okroglo obletnico potihem želel premagati velikega tekmeca, a mu to še tretjič v sezoni ni uspelo. Bosta pa v finalu nastopila vsaj dva Slovenca, vratar Urh Kastelic in rekonvalescent David Miklavčič, in želela ponoviti uspeh Zagreba iz leta 2013, ko je sredi Skopja ugnal Vardar. Slednji bo favorit, na današnji tekmi je branilec naslova pred skoraj 5000 navijači prepričljivo premagal Meškov, za katerega sta solidno nastopila Vid Poteko in Simon Razgor.

PPD Zagreb : Celje Pivovarna Laško 28:29 (11:14)

Dvorana Jane Sandanski, gledalcev 1800, sodnika Načevski in Nikolov.

Zagreb: Kastelic (6 obramb), Jović (0); Mrakovčič, Božić Pavletić, Kontrec 2, Vori, Marković, Horvat 5 (3), Šušnja 4, J. Valčić 3, Medić, T. Valčić, Miklavčić 1, Ravnić 3, Bićanić 4, Pavlović 7; Celje: Lesjak (5 obramb), Panjtar (2); Vujović 1, Jurečič 2 (1), Malus 3, Razgor 3 (2), Suholežnik 1, Marguč, Grošelj 1, Slišković 1, Makuc 5, Anić 3, Dušebajev, Mačkovšek 6, Mlakar 2; sedemmetrovke: Celje PL 4 (3), Zagreb 4 (3); izključitve: Celje 6, Zagreb 4.

Druga polfinalna tekma - Vardar : Meškov Brest 33:24 (17:14; Šterbik 20 obramb, Cindrić 6; Baranau 9, Poteko 2, Razgor 0).

Nedelja - tekma za 3. mesto: Celje PL - Meškov Brest (17.45), finale: Vardar - Zagreb (20.15).