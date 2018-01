Pritisk bo razbistril sliko Raulu

Zagreb – Kdor bi pred današnjo tekmo z Makedonijo želel vleči vzporednice s tisto pred letom v Metzu, ki so jo Slovenci zlahka dobili, bi bil v veliki zmoti. Makedonija z Raulom Gonzalezom je drugačna, kot je bila z Linom Červarjem. Prav Španec na klopi je morda njen glavni adut, celo večji kot stroj za gole Kiril Lazarov.



Ogromna razlika je že v vratih. Borko Ristovski, član Barcelone, ni našel skupnega jezika s Červarjem, zdaj je nazaj. Prav čuvaji mreže so bili rakava rana Makedoncev v Franciji. Červar je vztrajal pri napadu s sedmimi igralci brez vratarja, kar so Slovenci s pridom izkoriščali, tega od Raula ne gre pričakovati. Španec velja za izjemnega stratega, tekmeca prouči do zadnje podrobnosti, med tekmo je miren kot Igor Kokoškov na eurobasketu in se ne gre motivacijskih akrobacij. V njegovih igralcih je več kot dovolj vroče krvi, potrebujejo mirnega in preudarnega vodjo. Raul je postal selektor marca lani, ko je Červar sprejel hrvaški izziv. Za tem je z Vardarjem osvojil ligo SEHA in junija še ligo prvakov. V novi sezoni bo prevzel najbogatejši klub Paris SG.



Priprave na EP so potekale gladko kot po maslu, prav nobenih težav s poškodbami ni imel. Da je ekipa v dobri formi, se je pokazalo, ko je v Beogradu na prijateljski tekmi premagala Srbijo. Makedonci sicer nimajo velikih uspehov, največji je bil peto mesto na EP 2012, ko so v Beogradu premagali prav Slovenijo. Od takrat imajo slabe izkušnje z njo. Deničevi fantje so bili boljši v osmini finala SP v Katarju 2015 in Vujovićevi v prvem delu prejšnjega SP v Franciji.



Makedonci igrajo počasi in preudarno, le redko delajo tehnične napake in z ritmom uspavajo nasprotnika. Običajno so najboljši na začetku turnirjev, ko so sveži in imajo še dovolj moči. Pozneje plačujejo davek kratke klopi in tudi let. Največja nevarnost za slovenska vrata bo kajpak veteran Kiril Lazarov (37), strelski rekorder, ki tudi po selitvi iz Barcelone v Nantes ohranja izjemno formo. Veliko bo odvisno od 34-letnega organizatorja igre Filipa Mirkulovskega, člana Wetzlarja.



»Za nami so kakovostne priprave in nared smo za prvo tekmo. Zdravi smo in to je najbolj pomembno. Slovenci so naši prvi tekmeci. Kot tretja reprezentanca sveta so v vlogi favoritov. Toda v primerjavi z lanskim letom so precej oslabljeni. Seveda to ne pomeni, da bo naše delo zato kaj lažje. Prva tekma je vedno nekaj posebnega, za nameček je ključna za obe reprezentanci. Točki bosta šteli dvojno in mi ju potrebujemo, če želimo izboljšati najboljšo uvrstitev doslej,« se celo s polfinalom spogleduje Mirkulovski.



Med mladimi silami prednjači Filip Taleski, 21-letni ostrostrelec Rhein Neckarja. Raul je poleg Ristovskega v reprezentanco vrnil še Nemanjo Pribaka in Aca Jonovskega, ki ju ni bilo na SP. Tudi po prihodu v Zagreb ni spustil ritma, Makedonci so v četrtek in včeraj imeli po dva treninga. »Doslej smo trenirali in igrali prijateljske tekme, vse je bilo brez pritiska. Zdaj bomo videli, kako ga prenašamo. Pod pritiskom je namreč vse drugače. Slovenija ima dobro reprezentanco, vendar mi smo pripravljeni in verjamem v zmago,« je včeraj dejal Raul Gonzalez, ki je pred dnevi dopolnil 48 let.