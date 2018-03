Prvaki v nori ritem tokrat kot okusen plen

Celje – Štirinajst tekem v ligi prvakov, 18 v ligi SEHA in še dve v pokalu Slovenije so doslej odigrali rokometaši Celja PL. Danes bodo vstopili v končnico lige NLB, od katere bo odvisna končna ocena sezone. Ob 18. uri bodo gostili Loko, uro pozneje pa Koper Krko.



Še preden so stopili na domači oder, so se Celjani brez kaplje znoja približali petemu zaporednemu naslovu pod vodstvom trenerja Branka Tamšeta. Tako Gorenju kot Ribnici, ki sta končnico začela iz enakega točkovnega izhodišča, je namreč že spodrsnilo, Velenjčanom doma s Koprom in Ribničanom v Škofji Loki. Celje bi si lahko že zgodaj praktično zagotovilo 22. lovoriko, če bo konec tedna zmagalo v Ribnici in 21. aprila v Velenju (drugi trije tekmeci so precej zadaj), a Tamše ne razmišlja tako, zanj šteje le naslednja tekma …



»Od mene že ne boste slišali, da bomo prvaki. Takšen je cilj, želimo dobiti vseh 10 tekem, a bo vse prej kot lahko. Spoštujem slovenski rokomet, med igralcem Loke ali Pariza ne delam razlik,« zatrjuje Tamše, čigar fantje se bodo znašli v drugačni vlogi. Če so v LP napadali večje in bogatejše, in so v SEHA igrali ravno dovolj dobro, da so se prebili na finalni turnir, bodo tokrat oni v vlogi okusnega plena in zatorej pod pritiskom.



»Vsi bodo proti nam še posebej nabrušeni, saj ne morejo ničesar izgubiti. Moramo pokazati, zakaj smo prvaki, in unovčiti mednarodne izkušnje,« se Tamše zaveda, da bo vsaka zmaga prigarana. Zadnja tekma se mu ni izšla, v Skopju je Celje izgubilo proti Metalurgu. V makedonsko prestolnico se bo vrnilo kmalu, med 13. in 15. aprilom bo tam F4 regionalne lige. V Vardarjevi dvorani bo v prvem polfinalu tekmec Zagreb. Spored bo do konca sezone zelo zgoščen, 28. t. m. prinaša še tekma četrtfinala pokala Slovenije z Mariborom in v primeru zmage še dve na zaključnem turnirju (21. in 22. aprila) za pokalno lovoriko, ki jo prav tako branijo Celjani. V naslednjih 38 dneh se jim torej obeta kar 11 tekem. Petim igralcem (Malus, Mačkovšek, Mlakar, Suholežnik, Lesjak), ki se bodo v začetku aprila udeležili reprezentančne akcije, lahko prištejemo še dve z Belorusijo.



Panjtar proti svojim



Zato so toliko bolj neprijetne vesti, da se je zdravstveni karton spet napolnil. V Skopju zaradi poškodb niso igrali Tilen Kodrin, Igor Anić, Kristian Bećiri, Ivan Slišković in Luka Mitrović. Stvar le ni tako alarmantna, le slednji bo počival še kakšen mesec, Kodrin naj bi se vrnil čez dva tedna, Anić, Bećiri in Slišković pa so za silo že nared.



Loke, od koder prihaja celjski vratar Aljaž Panjtar, ne gre vzeti zlahka. »Vsako leto preseneča. Klapa je prava, igralci so skupaj od malih nog, igrali bi lahko v temi in to je njihov glavni plus, s katerimi nadoknadijo pomanjkljivosti v višini in teži,« je tekmece preučil Tamše, ki si obeta, da si bo končnico ogledalo čim več ljudi, saj si slovenski rokomet to zasluži: »Upam, da bo tudi Zlatorog dobro obiskan, zdaj je tudi malce polepšan. Vabljeni.«