Rokomet (EP): Španci so se znesli nad Makedonci

A. V.

Varaždin - Na evropskem moškem rokometnem prvenstvu sta bili danes na sporedu tekmi drugega dela v skupini 2 v Varaždinu. Na prvi tekmi so vodilni Danci premagali Nemčijo s 26:25. Na drugi tekmi skupine, v kateri igra tudi Slovenija, so Španci odpravili Makedonijo z 31:20.

Obračun Nemcev in Dancev je bil precej enakovreden. Ekipi sta bili večino tekme povsem skupaj, vse do 54. minute se ne enim ne drugim ni uspelo oddaljiti za več kot dva zadetka. Nato pa so za tri zadetke povedli Danci po protinapadu Casperja Mortensena. V 58. minuti je Andreas Wolff Nemce znova približal na zadetek zaostanka (23:24), a ko je Hans Lindberg minuto in 20 sekund pred koncem dosegel svoj zadnji gol na tekmi za 26:23, je bilo vse odločeno.

Pri Dancih je z devetimi goli izstopal prav Lindberg, pet jih je dodal Mikkel Hansen, pri Nemcih pa sta bila najuspešnejša Julius Kuhn s šestimi in Steffen Weinhold s petimi zadetki.

Druga tekma pa je bila povsem drugačna. Španci so bili za razred boljši tekmec od Makdeoncev, kar so dokazali že v uvodnih minutah, ko so povedli s 6:1, do konca polčasa pa praktično le še višali prednost, ki je bila najvišja pri 15:5 malce pred koncem polčasa. Tudi v drugem se slika ni bistveno spremenila, Španci so brez posebnih težav nadzorovali potek dvoboja, največja prednost je znašala 13 golov (27:14).

Pri Špancih je bil s šestimi goli najučinkovitejši Eduardo Gurbindo, enega manj sta dala Ferran Sole in Adrian Figueras, pri Makedoncih pa sta po štiri zadetke dosegla Dejan Manaskov in Stojanče Stoilov.

Slovenija, ki ima še majhne teoretične možnosti za preboj v boj za kolajne, bo naslednjo tekmo igrala v torek proti Španiji.

Skupina 2:

Nemčija - Danska 25:26 (9:8)

Makedonija - Španija 20:31 (6:15)

- lestvica:

1. Danska 4 3 0 1 109:103 6

2. Španija 3 2 0 1 85:60 4

3. Nemčija 4 1 2 1 97:95 4

4. Makedonija 3 1 1 1 70:80 3

5. Češka 3 1 0 2 62:81 2

6. Slovenija 3 0 1 2 77:81 1