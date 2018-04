Rokometni praznik v Kopru brez zmagovalca

J. P.

Koper - V derbiju 5. kola končnice za 1. do 6. mesto rokometne lige NLB so se igralci Kopra 2013 in Rika Ribnice na pravem športnem prazniku pred kar 1700 gledalci razšli brez zmagovalca, z 28:28 (16:15), končni razplet pa je najbolj pravičen, saj so bile začetne minute in končnica po taktih gostov, vmes pa so na parketu Bonifike gospodarili Primorci. Nobena od zasedb si ni priigrala več kot dveh zadetkov zaloge, Ribničani so bili po izenačenju na 23:23 v 51. minuti vselej za pol koraka spredaj, točko pa je doma zadržal Adam Bratkovič.

Drugi najboljši strelec končnice je namreč zadel zadnja dva koprska gola na tekmi, sicer pa je bil iz dvanajstih poskusov uspešen kar enajstkrat in iz igre nezgrešljiv, v prazno je letel le en njegov strel s sedmih metrov. Pri gostih so bili zadetki lepše razporejeni, po šestkrat sta zadela Blaž Nosan in reprezentant Nik Henigman, petkrat pa Janez Skušek. Varovanci Veselina Vukovića so v četrtem dvoboju končnice prvič ostali brez zmage, Ribničani pa so zdaj na razpredelnici sami v vodstvu s točko naskoka pred branilci lovorike Celjani, ki pa imajo dva odigrana dvoboja manj.



KOPER 2013 : RIKO RIBNICA 28:28 (16:15)

Arena Bonifika, gledalcev 1700, sodnika Kavalar in Nahtigal.

Koper 2013: Kocjančič (1 obramba), Postogna (5); Dolenc, Breznikar, Vlah 6, Krečič, Matijaševič 1, Poklar 3, Moljk 1, Rapotec, Sokolič 5, Marić, Sever 1, Planinc, Stopar, Bratkovič 11 (4).

Riko Ribnica: Klarič (2 obrambi), Perovšek (1); Horvat, Fink, Vujačić 2, Knavs, Henigman 6, Skušek 5 (3), Koprivc 2, Pahulje, B. Nosan 6, Kovačič 4, Kljun 3, M. Nosan, Setnikar, Košmrlj.

Sedemmetrovke: Koper 5 (4), Ribnica 3 (3).

Izključitve: Koper 8, Ribnica 8.