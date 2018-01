Rokometno EP: Hrvaška navdušila proti Norvežanom

Rokometaši Hrvaške so v polni zagrebški Areni premagali Norveško z 32:28 in ostali v igri za polfinale.

N. Gr.

Zagreb - Hrvaška reprezentanca po prvi zmagi nad Srbijo ni več igrala prepričljivo, poraz proti Švedski pa jih je pahnil v neugoden položaj v drugem delu, kjer so za ohranitev možnosti za polfinale nujno potrebovali zmago proti Norveški.

Hrvatje so kritike obrnili v svojo korist in tekmo začeli zelo agresivno, povedli z 2:0 in 3:1, nato pa tudi z 8:4. Zelo glasni navijači v Areni so praktično celo tekmo spremljali na nogah in spodbujali Hrvate, ki so odigrali skorajda perfektno tekmo. Organizator igre Luka Cindrić je v najtežjih trenutkih prevzel odgovornost, Ivan Čupić in Zlatko Horvat sta bila zanesljiva s črte sedmih metrov, Luka Stepančić pa je zadeval od zunaj, ko se je sicer dokaj luknjasta obramba Norveške pomaknila povsem na črto šestih metrov.

Norvežani so dobili priložnost, da se vrnejo v igro na sredini drugega polčasa, ko sta bila hkrati izključena Stepančić in Igor Vori. A Norveška tudi tako velikega darila ni izkoristila, prednost je ostala na +4 za Hrvate in varovanci Lina Červarja so jo znali brez težav zadržati do konca.

Slavje v Areni se je začelo, Hrvaška ima usodo spet v svojih rokah, bo pa morala podobno predstavo pokazati še na zadnji tekmi drugega dela proti Franciji, ki popoldne ni imela večjih težav s Švedsko (23:17).