Rokometno EP: kljub novi sodniški burleski Slovenci do točke (VIDEO)

Zagreb - Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu na Hrvaškem v drugem kolu skupine C odščipnili točko branilcem predlanske lovorike in enim glavnih kandidatov za naslov tudi letos, Nemcem (25:25). Toda v neodločenem izidu, ki bi bil v normalnih okoliščinah razlog za navdušenje, je tudi kaplja pelina, saj sta četi Veselina Vujovića zmago z močno pristranskim sojenjem ukradla (tokrat litovska) sodnika. Po 60 minutah so bili naši fantje na pragu zmage, delilca pravice pa sta se po petminutni videoanalizi odločila za naknadno izključitev Blaža Blagotinška in sedemmetrovko Nemcem. Tobias Reichmann je bil uspešen izvajalec in je poskrbel, da se je njegova zasedba prešerno veselila (nezaslužene) točke. Z Rokometne zveze Slovenije (RZS) so kmalu po dvoboju sporočili, da se bodo uradno pritožili na končno odločitev tekme. V sredo Slovence čaka še dvoboj s Črnogorci.

POTEK PRVEGA POLČASA

Prvi napad na tekmi je pripadel Slovencem, ki pa do pravega strela niso prišli. Tudi Nemci na drugi strani so sprožili v prazno, mrežo je za vodstvo izbrancev Veselina Vujovića z bombo načel Borut Mačkovšek. Branilci šampionske lovorike so izenačili šele v sedmi minuti, pa še to iz najstrožje kazni, uspešen je bil kapetan Uwe Gensheimer. Vrnil je Blaž Blagotinšek, za nameček se je izkazal čuvaj mreže Urban Lesjak z ubranjeno sedemmetrovko in v enajsti minuti še z drugo. Za slovensko vodstvo s 5:2 je z dvema zaporednima goloma poskrbel Miha Zarabec.

Ko je zadel še Blaž Janc, je bil mladi nemški selektor Christian Prokop primoran vzeti minutni odmor. Ob polovici prvega polčasa je bil izjemno razigrani Lesjak, ki se v prihodnji sezoni seli v Nemčijo (v Magdeburg), že pri petih obrambah. Nemci so imeli ogromno težav s slovensko obrambo 6-0, pri vodstvu z 8:5 je svojo četo na klop za minuto poklical tudi Vujović. Naši fantje so nadaljevali enako odločno in učinkovito, Prokop pa je poskušal njihov ritem razbiti z menjavo vratarja. Nič ni pomagalo, Marko Bezjak je prvi popeljal Slovence v vodstvo kar petih golov (12:7), tekmečev trener se je že drugič odzval.

Naši fantje so prednost petih zadetkov čuvali suvereno in rutinirano, še več: na +6 jo je minuto in četrt pred odhodom na glavni odmor oplemenitil Bezjak. Evropski prvaki so imeli zadnjih 19 sekund številčno premoč na parketu, saj je moral na klop ravno Bezjak, kar je izkoristil Steffen Weinhold in postavil končni izid prvega polčasa - 15:10 v slovensko korist. Najbolj so bili v tem delu pri strelu Borut Mačkovšek, ki je zadel štirikrat, Blaž Blagotinšek in Miha Zarabec s po tremi goli ter Blaž Janc in Marko Bezjak, ki sta bila uspešna po dvakrat. Med strelce se je vpisal še kapetan Vid Kavtičnik.

POTEK DRUGEGA POLČASA

Že v prvih sekundah drugega polčasa je bilo očitno, da so Nemci premaknili v višjo prestavo. Tekmecem niso dovolili zadeti skoraj pet minut, sami pa so zaostanek znižali na -3. Ko je Gensheimer v 39. minuti zadel prazno mrežo in znižal na 15:17, slovenski uspeh ni bil več tako samoumeven, a so se naši fantje odzvali vrhunsko in z goloma Janca in Kavtičnikoma spet podvojili razkorak. Nato pa sta, enako kot že proti Makedoncem, na sceno stopila sodnika, tokrat litovska. Z nekaj zaporednimi odločitvami sta se smešila in predvsem oškodovala Vujovićevo četo, Nemce, ki so imeli dve minuti celo dva igralca več na parketu, pa vrnila v igro.

Branilci naslova so zadeli štirikrat zapored v treh minutah in pol, po dvakrat Gensheimer in Tobias Reichmann, izid je bil v 47. minuti po dolgem času spet izenačen (19:19). Zarabec je tehtnico spet nagibal na slovensko stran, izenačil je razigrani Gensheimer, Hendrik Pekeler pa je poskrbel za sploh prvo nemško vodstvo na tekmi (21:20). Pred tem je Janc zapravil priložnost iz najstrožje kazni. Vujović je skušal svoji zasedbi vrniti nekaj energije tudi z menjavo vratarja, Lesjaka je nadomestil Matevž Skok. Njegovi soigrali bi se lahko ponovno prebili v vodstvo v 54. minuti, a je Janc še drugič zapovrstjo zgrešil sedemmetrovko.

V ključnih trenutkih se je prvič v dvoboju med strelce vpisal edini od treh »preživelih« Škofjeločanov Darko Cingesar, na drugi strani pa je roka zadrhtela enemu najboljših rokometašev na svetu Gensheimerju. Njegov spodrsljaj je učinkovito kaznoval Zarabec in poskrbel, da so bili Slovenci spet dva gola spredaj. A ne za dolgo, tekmeci so spet izenačili na 23:23, Vujović se je odločil za minutni odmor. 57 sekund pred koncem je odgovornost na svoje rame prevzel kapetan Kavtičnik in izvedel semmetrovko - uspešno, z malo mojstrovino! Naši fantje so se spogledovali z zmago, igro je tik pred koncem prekinil še Prokop, enajst sekund pred koncem je na 24:24 izenačil Paul Drux.

A naši borci so imeli ravno še dovolj časa, da so žogo popeljali na drugo stran igrišča, Janc je še pravočasno sprožil in v zadnjih sekundah zadel! Slovenski navijači so ponoreli, misleč, da so njihovi ljubljenci zmagali s 25:24. Toda tedaj je sodniška burleska dosegla vrhunec. Po večminutnem ogledu videoposnetka sta litovska delilca pravice Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika pokazala rdeč karton Blagotinšku in Nemcem podarila še sedemmetrovko, ki jo je izkoristil Reichmann in postavil končni izid - 25:25. Ki so se ga bolj veselili evropski prvaki izpred dveh let!

V našem taboru so protestirali, selektor se je pred najstrožjo kaznijo celo postavil med vratnice in s tem opozoril na povsem neenakovreden sodniški kriterij, kljub temu pa so Slovenci z veliko točko pozabili na uvodni spodrsljaj proti Makedoncem in si zvišali samozavest pred sredinim zadnjim dvobojem skupine C s Črnogorci. V slovenskem moštvu je bil s petimi zadetki najučinkovitejši Miha Zarabec, po štirikrat so zadeli Borut Mačkovšek, Blaž Janc in Blaž Blagotinšek, po trikrat pa Marko Bezjak in Vid Kavtičnik. Pri Nemcih je bil s sedmimi goli vnovič najbolj pri strelu kapetan Uwe Gensheimer.

SLOVENIJA : NEMČIJA 25:25 (15:10)