Rokometno EP: Slovenci s točko proti Čehom brez možnosti za polfinale (VIDEO)

J. P.

Varaždin - Slovenska rokometna reprezentanca si je z včerajšnjo spektakularno zmago nad branilci srebra Španci zagotovila še nekaj teoretičnih možnosti za preboj v polfinale tokratnega evropskega prvenstva na Hrvaškem, ki pa jih je dokončno pokopala danes, saj v zadnjem dvoboju drugega dela ni strla odpora čvrstih Čehov, s katerimi se je razšla z neodločenim izidom 26:26.

Češka je glavnino dvoboja vodila, v prvem polčasu že za pet golov (12:7) in v drugem za štiri (20:16), nakar so Vujovićevi aduti s klopi vendarle vnesli nekaj svežega vetra na parket in poskrbeli, da je Slovenija v končnico vstopila z dvema goloma zaloge (26:24). V zadnjih štirih minutah pa ni znala več zatresti češke mreže, za izenačenje je dobri dve minuti pred koncem poskrbel Jakub Hrstka.

Čehi so zadnji napad v obračunu zapravili s prečko Stanislava Kašparka, naši fantje so se takoj pognali v protinapad, a je Borutu Mačkovšku zmanjkalo časa za strel. S po petimi goli so bili najučinkovitejši kapetan Vid Kavtičnik, rahlo poškodovani Miha Zarabec in Gašper Marguč. Slovenija je prvenstvo zaključila s po dvema zmagama, neodločenima izidoma in porazoma.

POTEK PRVEGA POLČASA

Časa za regeneracijo po včerajšnjem dvoboju so imeli slovenski rokometaši malo, Čehi še nekoliko manj. Selektor Veselin Vujović je junaka zmage nad Španijo Urha Kastelica sprva posadil na klop, mesto med vratnicami je pripadlo Matevžu Skoku. Element presenečenja v slovenski vrsti je bil Gregor Potočnik. Začetne minute so pripadle Čehom, ki so po petih minutah vodili s 3:1, edini slovenski zadetek dotlej je prispeval Darko Cingesar. Dve akciji so naši fantje končali s prekrškoma v napadu, nekajkrat sta dobro posredovala tudi tekmečeva čuvaja mreže.

Z dvema goloma Potočnika, drugim ob številčni premoči na parketu, so Slovenci ostajali v igri (3:4), nakar so Čehi z igralcem manj dvakrat zadeli in se odlepili na +3. Vujović se je odzval z vratarsko menjavo, priložnost je dobil Kastelic. Naši rokometaši so zapravljali lepe priložnosti, portugalska sodnika sta dopuščala čvrsto, moško, na trenutke grobo igro na obeh straneh. Ko je v enajsti minuti Češka po zadetku Romana Bečvarja povišala na že udobnih 8:4, je Vujović, nezadovoljen predvsem z luknjasto obrambo, zahteval minutni odmor.

Obrestovalo se mu je, nemudoma je znižal Žiga Mlakar, zaostanek je skušal s sedmih metrov prepoloviti Blaž Janc, a se je izkazal razigrani vratar Tomaš Mrkva. Slovenska napadalna realizacija je bila zgolj tretjinska, češka - denimo - več kot 80-odstotna. V 19. minuti so Čehi ostali brez Jana Stehlika, ki si je prislužil rdeč karton in predčasno pot pod prho, potem ko je s komolcem pokosil Marka Bezjaka. Njegovi soigralci so tedaj vodili z 20:17. Razliko je držal Mrkva, ki je v enem napadu ubranil dva poskusa Slovencev, ki niso izkoristili igralca več.

Ko so bili Čehi spet v polni postavi, so se dokopali do najvišje prednosti dotlej na tekmi (12:7), Vujović je bil prisiljen igro prevetriti tudi z nekoliko poškodovanim Miho Zarabcem, ki se mu je takoj zahvalil z zadetkom. Novo številčno premoč na igrišču je unovčil še Cingesar, ki je bil uspešen s krila (9:12). Strelski mrk Čehov se je še kar nadaljeval, za slovenski delni izid 3:0 je poskrbel Zarabec, končno so se prebudili tudi navijači na tribunah, ki so bile nekoliko bolj prazne kot na prejšnjih dvobojih. Tekmečev selektor je moral poseči po minutnem odmoru.

Razigral se je Kastelic, ki je bil že pri osmih obrambah, v zadnji minuti prvega polčasa je moral predčasno v slačilnico še Leoš Petrovsky. Tudi on je pokosil Bezjaka. Že tretji zadetek v kratkem času je prispeval Zarabec, ki je bil najučinkovitejši Slovenec v prvem polčasu, poskrbel pa je, da so bili naši fantje le še gol zadaj (11:12). Nasprotnikov napad je z deveto uspešno obrambo zaustavil Kastelic, Cingesar pa je dve sekundi pred koncem zapravil priložnost, da bi zasedbi na glavni odmor odšli poravnani. V vrstah vodilne zasedbe je bil prvi mož zagotovo čuvaj mreže Mrkva s kar 13 obrambami, medtem ko je Ondrej Zdrahala prispeval štiri gole.

Marko Bezjak je v prvem polčasu izsilil dva rdeča kartona Čehov. Foto: Tomi Lombar/Delo.

POTEK DRUGEGA POLČASA

Drugi del se je za slovensko izbrano vrsto začel navdahnjeno. Že po dobre pol minute je izenačil kapetan Vid Kavtičnik, kmalu nato je bil uspešen še drugič za 13:13. Zanj sta bila to prva dva gola v obračunu. Vmes je češki strelski mrk, ki je trajal kar deset minut in pol, vendarle prekinil Zdrahala. V 36. minuti pa so naši fantje vendarle, prvič na tekmi, vodili, za 15:14 je zadel Zarabec. Češka barka, v kateri se je še posebej poznala odsotnost izključenega stebra obrambe Petrovskega, se je, tedaj se je zdelo tako, počasi začela potapljati, sploh v napadu je bila brez idej.

Jim je pa delo olajšala izključitev Blaža Blagotinška, v tem času so namreč prek krilnega igralca Tomaša Čipa dvakrat zadeli, za delni izid 3:0 in vodstvo z 18:16 je poskrbel Zdrahala, Vujović pa ni okleval in je hipoma zahteval minutni odmor. Slovenci so spet padli v krizne minute, njihovo neučinkovitost je še tretjič v kratkem času kaznoval Čip, Čehi so bili spet udobne tri gole spredaj (19:16), za nameček se je z že 16. obrambo ponovno izkazal Mrkva. Več kot pet minut naši fantje niso zadeli, tekmeci kar petkrat. Do konca je bilo zgolj še četrt ure.

Nato se je kapetan Kavtičnik izkazal najprej kot strelec in nato še kot podajalec (Gašperju Marguču), Vujovićevi junaki so prepolovili razliko na -2. In imeli za nameček še protinapad, s krila je poskusil Marguč, a ga je Mrkva mojstrsko prebral. Igor Žabič je nato Slovence približal na zgolj gol zaostanka, obenem je Matevž Skok ubranil strel Čipu. Napad za izenačenje je uspešno zaključil Cingesar, v 49. minuti se je tekma pri 20:20 tako rekoč začela znova.

Osem minut pred koncem so imeli Slovenci, ob igralcu manj na parketu, sedemmetrovko za vodstvo s 23:22, hladnokrvno jo je izkoristil Gašper Marguč. Slovencem delitev točk seveda ne bi zadostovala, zato so v končnici premaknili v višjo prestavo in pet minut pred koncem po Zarabčevi zaslugi prvič ušli za dva zadetka, s 25:23. Po prečki Janca je bil dve minuti pred koncem izid - po zaslugi Jakuba Hrstke - znova izenačen (26:26), Vujović je posegel po minuti odmora. Tekli so poslednji trenutki, slovenski napad za vodstvo se je končal s prekrškom Kavtičnika v napadu.

Dvaindvajset sekund pred koncem je akcijo svojega moštva z minuto odmora prekinil češki selektor, vendar pa njegovi izbranci napada nato niso izkoristili. Vujovićevo četo je rešila prečka, vendar pa je tudi na drugi strani Borutu Mačkovšku zmanjkalo časa in zasedbi sta se razšli z - za oboje - najslabšim možnim razpletom, z delitvijo točk (26:26). Slovenci so tako ostali brez možnosti za polfinale, prav tako za boj za peto mesto, evropsko prvenstvo so končali s po dvema zmagama, dvema neodločenima izidoma in dvema porazoma ter s štirimi točkami v skupini II drugega dela.

SLOVENIJA : ČEŠKA 26:26 (11:12)

SLOVENIJA: Skok (2 obrambi), Kastelic (10 obramb); Blagotinšek, Verdinek, Marguč 5, Kavtičnik 5, Janc, Potočnik 2, Cingesar 3, Zarabec 5, Bezjak 2, Žabič 1, Mačkovšek 1, Mlakar 1, Leban, Suholežnik 1.

ČEŠKA: Mrkva (18 obramb), Galia (1); Hrstka 1, Bečvar 2, Landa, Horak 1, Kotrč, Kašparek 4, Stehlik (RK), Šlachta, Petrovsky (RK), Zdrahala 9, Čip 5, Svitak, Mubenzem 3, Zeman 1.