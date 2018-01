Rokometno EP: Tekma za peto mesto Hrvatom

N. Gr., STA

Zagreb - Hrvaška rokometna reprezentanca je po zmagi nad Češko z 28:27 (16:10) osvojila končno peto mesto na letošnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem.

Tekma za peto mesto ni imela pravega tekmovalnega naboja, saj je Evropska rokometna zveza (EHF) pred kratkim odločila, da se bo namesto predvidenih treh na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji, neposredno uvrstila le ena izbrana vrsta z letošnjega zaključnega turnirja na Hrvaškem.

V revialni tekmi so tako smetano pobrali domači rokometaši, ki so po razburljivi končnici premagali Čehe. Domači rokometaši so vseskozi imeli zanesljivo vodstvo, v sami končnici pa so se jim Čehi, ki so za mnoge najbolj prijetno presenečenje letošnjega turnirja (med drugim so na kolena položili Dance in Madžare ter igrali neodločeno s Slovenci) dobri dve minuti pred koncem približali na gol zaostanka (25:26).

Pri Hrvatih je bil najbolj učinkovit Zlatko Horvat z desetimi, pri Čehih pa Ondrej Zdrahala z dvanajstimi goli.

Razburljivo in pestro dogajanje se v zagrebški Areni obeta v večernih urah, ko bosta na sporedu oba polfinalna dvoboja. Ob 18. uri se bo začela tekma med Francijo in Španijo, ob 20.30 pa med Dansko in Švedsko.