Rokometno EP: Vroč sosedski derbi v Splitu Hrvaški

N. Gr.

Split - Hrvaški rokometaši so domače evropsko prvenstvo začeli na najboljši možen način - z zmago na derbiju proti Srbiji v razprodani splitski dvorani Spalatium. Varovanci Lina Červarja so bili boljši tekmec na parketu, čustva so privrela na plano še pred prvim sodniškim žvižgom, ko je policijski zbor zapel hrvaško himno, Srbi pa so priključek držali le v prvi polovici prvega polčasa.

Pot do zmage so Hrvatje tlakovali v zadnjih minutah prvega dela, ko so izkoristili igro z igralcem več in v nekaj minutah Srbom ušli na 14:9. Še pred prvenstvom so strokovnjaki opozarjali, da ima Srbija odlične posameznike, a žoga slabo kroži v napadu in točno to se je pokazalo tudi na parketu dvorane Spalatium.

Ko so Srbi v 40. minuti še drugič zgrešili prazen gol in je na semaforju pisalo 20:14 za Hrvaško, so domači navijači počasi že začeli slaviti veliko zmago, ki jim bo pred nadaljevanjem prvenstva dala dodatno samozavest, katere varovancem Lina Červarja tako ali tako ne primanjkuje. Hrvatje imajo na domačem prvenstvu en sam cilj - zlato kolajno na evropskem prvenstvu, ki jo v svoji bogati rokometni zbirki še nimajo.

Na koncu so Hrvatje zmagali z velikih 32:22, a je imela zmaga grenak priokus. Tik pred koncem tekme se je brez kontakta z nasprotniki zgrudil Domagoj Duvnjak in se prijel za desno mečno mišico, parket je zapustil ob pomoči fizioterapevtov in na klopi deloval zelo skrušeno, vprašanje je, če bomo izkušenega Hrvata na tem prvenstvu še videli. Najboljša strelca pri domačinih sta bila Manuel Štrlek in Luka Stepančić s šestimi zadetki, prav toliko jih je pri Srbih dosegel Petar Nenadić.

Za zmago so do zadnjih sekund trepetali Francozi, ki so proti Norvežanom zaostajali večji del srečanja, a na krilih izkušenj na koncu izvlekli zmago z 32:31. Blestel je Kentin Mahe z osmimi zadetki, pri Norvežanih pa Robin Tonnesen s sedmimi.

Derbi severnjakov Islandcem

V dvorani Spaladium se je rokometno evropsko prvenstvo na Hrvaškem začelo z derbijem med Švedsko in Islandijo, ki se je razpletel z zasluženo zmago otočanov. V islandskih vratih je blestel razpoloženi Gustavsson, ki je zbral 14 obramb, v napadu pa Gudmundsson s sedmimi in Karason s petimi zadetki. Pri Švedih je bil najbolj učinkovit Jim Gottfridsson, ki je dosegel šest golov. Islandija je že do polčasa ušla na prednost sedmih zadetkov, a se Švedi niso predali, dobrih pet minut pred koncem tekme so se približali na le tri zadetke zaostanka, a so Islandci zdržali in na koncu slavili s 26:24.

Na drugi popoldanski tekmi sta se v Poreču pomerili Belorusija in Avstrija, po napeti končnici so bili s 27:26 boljši Belorusi.

Rokometno EP, rezultati:

Švedska : Islandija 24:26 (8:15)

Gottfridsson 6, Jeppson 4; Gudmundsson 7, Karason, Sigurdsson in A. Gunnarsson po 5

Hrvaška : Srbija 32:22 (14:9)

Stepančić in Štrlek po 6, Cindrić in Horvat po 4; Nenadić 6, Zelenović 5

Belorusija : Avstrija 27:26 (14:12)

Kuleš 7, Puhouski 5; Bilyk 8, Bozović 5

Francija : Norveška 32:31 (15:17)

Mahe 8, Guigou 5, N. Karabatić 4; Tonnesen 7, Bjornsen 6