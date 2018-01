V slovenskem taboru razmišljajo celo o predčasnem odhodu z EP

J. P.

Zagreb - Vodstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) po sinočnji sodniški farsi v dvoboju drugega kola skupine C evropskega prvenstva v Zagrebu z Nemčijo (25:25) seveda ni sedelo križem rok. Takoj po koncu tekme je vložilo pritožbo na razplet na Evropsko rokometno zvezo (EHF), ki o tem odloča danes, RZS pa razmišlja celo o najbolj skrajnem ukrepu - predčasnem odhodu s prvenstva.

»RZS je takoj po tekmi vložila protest na sodniške odločitve in ga danes, skladno s pravili, do 9. ure argumentirala z dvema točkama kršitev pravil, ki veljajo na rokometnih tekmah, in sicer z napačnim sankcioniranjem igralca Blaža Blagotinška in posledično z napačno odločitvijo glede sedemmetrovke ob koncu obračuna, kar je neskladno s pravili. Ta navajajo, da bi moral v takšnem položaju igralec dobiti dveminutno kazen, začetni met pa bi se ponovil. EHF oziroma njena disciplinska komisija imata čas do 12. ure, da podata odločitev na našo pritožbo, potem pa je do 20. ure čas, da se na odločitev ponovno pritožimo, v kolikor bo potrebno,« je v imenu RZS poudaril direktor moških reprezentanc Uroš Mohorič.

Generalni sekretar zveze Goran Cvijič pa ga je na današnjem srečanju z novinarji dopolnil: »Kar se dogaja letos, je šlo čez mejo zdravega okusa, zato vodstvo RZS resno razmišlja, da protestno zapusti evropsko prvenstvo. Čeprav se po drugi strani zavedamo vseh posledic, ki bi jih to potegnilo za seboj za prihodnje rodove, je enkrat treba potegniti rez. Doslej smo bili vedno tiho in brez kakršnih koli komentarjev skušali stvari reševati na normalen, korekten način, tokrat pa je šlo čez mejo.« Končno odločitev bo sprejelo predsedstvo RZS na čelu s Franjem Bobincem.