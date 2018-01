Šešumov mejnik ni popravil srbskega vtisa (VIDEO)

J. P.

Zagreb - »Je, kar je. To je rokomet. Treba je igrati 60 minut, mi pa smo zgolj v prvem polčasu (17:17) pokazali svojo moč in kakovost,« je po porazu Srbov proti Norvežanom (27:32) v uvodnem kolu drugega dela rokometnega evropskega prvenstva na Hrvaškem, s katerim so srebrni z eura 2012 že izpadli iz boja za polfinale, komentiral 31-letni igralec Göppingena Žarko Šešum. Ta je kanček utehe našel v tem, da je s petimi doseženimi zadetki (iz 9 poskusov) postal najboljši srbski strelec v zgodovini na tej ravni tekmovanj. Zdaj je pri 59 golih, dveh več od nekdanjega člana Gorenja Momirja Ilića. Pri Norvežanih sta bila s po osmimi zadetki neustavljiva Sander Sagosen in Kristian Bjørnsen.

Pred bučnim avditorijem v Areni Zagreb, na tribunah je bilo 8100 gledalcev, pa so gostitelji Hrvati drugi del prvenstva odprli z zmago. Za uspeh nad Belorusi (25:23) so se morali krepko potruditi, čeravno so v 49. minuti še vodili z udobnih +4 (21:17). V končnici so poplesavali po robu, tekmec je dve minuti in pol pred koncem celo izenačil po zaslugi Vladislava Kuleša, zmago sta doma zadržala Luka Cindrić in Marko Kopljar. Hrvati tako - enako kot Norvežani - ostajajo v igri za polfinale, Belorusi nimajo niti teoretičnih možnosti več za najboljšo četverico.