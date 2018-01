Slab prvi del je ponavadi dober obet

Varaždin – Ni se enostavno spomniti dneva, ko je Slovenija nazadnje premagala Dansko na velikem tekmovanju. Brskanje po arhivih razkrije, da je bilo to davnega leta 2000 na evropskem prvenstvu prav tukaj na Hrvaškem. Odtlej so Slovenci redne žrtve »danskega dinamita«, ki je nazadnje eksplodiral na OI v Riu.



Na EP 1994 na Portugalskem je bilo 19:19, na EP 1996 v Španiji 27:24 za Slovenijo, ki je bila boljša tudi na EP 2000 (28:24). Potem se je zgodba zasukala. Leta 2003 so bili na SP (Portugalska) Danci že boljši s 33:24, pet let pozneje na EP na Norveškem z 28:23. Takrat jim je zmaga prinesla polfinale, kasneje so osvojili prvi naslov evropskih prvakov, drugega leta 2012 v Srbiji. Danska je bila prevelik zalogaj na SP 2015 v Katarju (36:33) in potem v četrtfinalu OI 2016 (37:30), ko je osvojila tudi prvo olimpijsko zlato.



V petletnem mandatu Borisa Deniča je ostala nepremagana, čeprav sta se reprezentanci redno srečevali tudi na pripravljalnih turnirjih. Vujović, ki je premagal španski, švedski in hrvaški urok, na danski skalp še čaka, če odštejemo zmago z 22:21 na pripravljalni tekmi v Riu.



Danska reprezentanca melje kot dobro namazan stroj. Glavni igralci delujejo, kot da nimajo čustev, hladnokrvno, kot pritiče Skandinavcem, zabijajo gole z vseh položajev. Na rezultat se ne ozirajo, igrajo v svojem ritmu. Od obrambe 6-0 ne odstopajo. Novi selektor Nikolaj Jacobsen, ki je zamenjal Islandca Gudmundurja Gudmundssona, pogosto igra s sedmimi igralci v napadu. Takšen je njegov slog pri Rhein-Neckarju, nemškemu prvaku.



Zgodovina nas uči, da lahko Danci tudi nihajo. Tako so denimo pol leta po osvojitvi olimpijskega zlata na SP v Franciji presenetljivo izpadli proti Madžarom. Tukaj v Varaždinu so premagali Španijo, a pred tem senzacionalno klonili s Češko. Danski mediji so izbrskali, da so obakrat, ko so osvojili zlato na EP, prvi del odigrali slabo. Na Norveškem 2008 so v drugi del prenesli dve točki, toliko kot zdaj, v Srbiji 2012 sploh nobene. Računajo, da se bo zgodovina ponovila v tretje.



V Riu brez možnosti



Danci so opravili zamenjavo in prišlek Peter Balling Christensen je Špancem zabil sedem golov. Ker ima Niklas Landin težave s poškodbo, ga je v vratih zamenjal Jannick Green, ki je imel kar 40-odstotno uspešnost ubranjenih strelov. Prav Green je bil usoden za Slovence na OI v Braziliji. Tam je Mikkel Hansen iz Paris SG, prvi zvezdnik ekipe, zabil osem golov, Lasse Svan (Flensburg) in Morten Olsen (Hannover) po 6.



Le trije od 17 danskih igralcev si kruh služijo v domači ligi, čeprav je ta močna. Michael Damgaard in Green sta Bezjakova soigralca pri Magdeburgu, Rene Toft Hansen in Landin Zarabčeva v Kielu. Poleg Hansna je član PSG tudi Henrik Møllgard.



»Težko bo. V prvem delu nismo kazali stabilne forme, zato ne morem reči, da nisem v skrbeh. Vse je odprto, če bomo tudi proti Sloveniji igrali kot proti Španiji, bomo imeli lepe možnosti za zmago,« je razmišljal 46-letni selektor Jacobsen, nekoč kot član Kiela (1998-2004) eden najboljših levokrilnih igralcev.