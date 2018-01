Slovenci bodo s hitrostjo hipnotizirali Makedonce

Zagreb – Napočil je dan za prvo tekmo slovenskih rokometašev na 13. evropskem prvenstvu. V Zagrebu jih ob 19.30 čaka pomemben dvoboj z Makedonijo. Zmaga bi reprezentanci Veselina Vujovića na stežaj odprla vrata drugega dela in povečala možnosti za odmevno uvrstitev. V Areni se obeta sijajno rokometno vzdušje, pričakujejo več kot 5000 slovenskih navijačev in skoraj toliko makedonskih. »Vsi za enega, eden za vse,« veliko borbenost obljubljajo bronasti fantje.



Z enajstminutno zamudo je včeraj tik pred 11. uro na drugi peron glavnega zagrebškega kolodvora prisopihal vlak iz Zidanega Mosta, kjer se je nanj vkrcala reprezentanca z 20 igralci. Na cilju jih je pričakala kopica novinarjev in fotografov, vendar niso bili pri volji za izjave. Mudilo se jim je na avtobus in v hotel Panorama, kjer so nastanjene vse štiri reprezentance iz skupine C. Favoriti so branilci naslova iz Nemčije, za avtsajderje veljajo Vujovićevi rojaki iz Črne gore, ki so ostali brez prvega zvezdnika Vuke Borozana.



Slovenija je pred dvema letoma na Poljskem izpadla že v prvem delu EP in zasedla šele 14. mesto, tokrat so ambicije precej višje, nenazadnje gre za tretjo reprezentanco z lanskega SP v Franciji in šesto z OI. »Ne morem verjeti, da sta minili komaj dve leti. Zgodilo se nam je toliko, kot se običajno v petih. Malmö, Stavanger, Rio, Pariz. Vse to so lepi spomini, naj se nadaljuje,« si je ob prihodu v Zagreb, kjer je bil trener dve leti in pol, zaželel Vujović, ki je v roki držal plišastega medvedka. »Dala mi ga je prijazna policistka. Rekla je, da nas žal ona ne more spremljati na EP, zato pa me bo čuval tale simpatični medo,« se je pošalil Vujović, a hitro ubral resnejše tone. Tekma z Makedonijo, njemu tako ljubo deželo, je pred vrati. Kdor bo zmagal, bo točki verjetno prenesel v Varaždin, kjer bodo še tri tekme drugega dela eura … »Precej smo oslabljeni (med pripravami so po vrsti odpadli Matej Gaber, Jure Dolenec in Niko Medved, op. p.), toda imamo zelo dobro kemijo, ta pa je bolj pomembna od kakovosti. Stojimo na trdnih tleh, zavedamo se, da moramo na vsaki tekmi dati od sebe 200 odstotkov, če želimo kogar koli premagati. Nismo favoriti, lahko pa s pametno in borbeno igro naredimo veliko,« je dejal Vujović in na vprašanje domačega novinarja, ali bi si želel finale s Hrvaško, odgovoril: »Podpišem takoj, ampak le, če potem tudi zmagamo.«



Slovenci so po popoldanskem počitku sinoči opravili trening v Areni, ki je prav lično urejena in pripravljena na spektakel. O kakšnem sporu glede neporavnanih stroškov ni ne duha ne sluha. Miha Zarabec ima iz nje slabe spomine, saj je s Celjem dvakrat izgubil ključno tekmo v ligi prvakov. Prišel je poravnat račune. Samozavesti mu res ne manjka. Kljub zgolj 178 centimetrom odločno zre v oči tudi dvometrašem. Na vprašanje, kaj si obeta od EP, odgovarja: »Najprej bomo premagali Makedonijo, potem se bomo naprej pogovarjali. Od te tekme je namreč lahko veliko odvisno.«



Slovenija ima dobre izkušnje z Makedonci, premagala jo je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih. Zarabec, član Kiela, je zabil tri gole, ko je bilo pred slabim letom v Metzu 29:22. »Makedonska ekipa je spremenjena, ima nov sistem, a veliko eksperimentirati ne more. Še vedno se vse vrti okrog Kirila Lazarova. Tekmece moramo preteči, saj smo veliko hitrejša ekipa,« je glavno primerjalno prednost Slovenije izpostavil »Zaro«, ki ne da dosti na smele izjave iz makedonskega tabora, češ da je prišel čas za slovenski skalp. »Makedonci naj se kar 'kurijo', saj so vročekrven narod. Menim, da je to bolj posledica strahu. Ali pa nas tako spoštujejo, da se morajo ves čas hrabriti. Mi smo mirni, odigrali bomo svojo tekmo, vemo, da smo bolj kakovostni od njih. Ob tem smo tudi super pripravljeni.«



Besedam Trebanjca je prikimal tudi kondicijski trener Primož Pori, ki je bil več kot zadovoljen z rezultati testiranj. Slovenci imajo dovolj energije tudi za osem tekem, ki bi bile potrebne v lovu na kolajno. Ob tem je izdal par zanimivosti: »Najmočnejši je Blaž Blagotinšek, najhitrejši Blaž Janc, najhitrejši strel pa je sprožil, ne boste verjeli, Igor Žabić, 125 km/h.«



Euro 2018, ki ima zaradi petih reprezentanc z območja nekdanje Jugoslavije pristen balkanski šarm, poteka pod sloganom Hypnotic Game (hipnotična igra). Slovenci so odločeni takoj zaigrati kot v transu … Pri tem jim bo v pomoč hrup več tisoč rojakov na tribunah, kar 550 jih bo na postajališče Remetinec v neposredni bližini Arene prišlo z navijaškim vlakom.