Slovenci brez taktiziranja nad Špance

N. Gr., STA

Varaždin - Pred slovensko moško rokometno reprezentanco sta po treh dneh premora zadnji tekmi v drugem delu evropskega prvenstva na Hrvaškem. Najprej se bo v varaždinski Areni v torek ob 18.15 pomerila s Španijo, dan kasneje pa ob 16. uri še s Češko.

Slovenski rokometaši po petkovem porazu z Danci že tri dni pilijo podrobnosti za torkov dvoboj s Španci. Na tej tekmi je nujna zmaga, v nasprotnem primeru bodo izbranci slovenskega selektorja Veselina Vujovića izgubili prav vse svoje majhne, a še vedno teoretične možnosti za preboj v polfinale.

A pot do zmage bo izjemno zahtevna, Španci so na letošnjem turnirju na Hrvaškem prikazali nekaj izjemnih predstav, zadnjo takšno prav na nedeljskem dvoboju, ko so dobesedno »demolirali« Makedonce in slavili z 31:20. Pred tem so v skupinskem delu premagali Čehe z 32:15 in Madžare s 27:25 ter izgubili proti Dancem z 22:25.

Na njihovi zadnji tekmi so bili Makedonci, ki so bili v skupinskem delu v Zagrebu boljši od Slovencev s 25:24, povsem nebogljeni, na vseh igralnih položajih so Španci delovali premočno in navdušili s svojo lahkotnostjo v igri. V obrambi sta kraljevala Viran Morros in Gedeon Guardiola, dodatno zanesljivost je Špancem vlil tudi vratar Gonzalo Perez de Vargas z 18 obrambami, vse to pa je sproduciralo njihove številne bliskovite nasprotne (pol)protinapade in številne lahke gole, na postavljeno tekmečevo obrambo pa je bilo v španski igri vselej zaznati pravo idejo.

Zadnji slovensko-španski dvoboj na lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji se je končal s hudim porazom Slovenije (26:36) in jo doslej na velikih turnirjih sploh še ni premagala, zato pa ji je mero vzela na kvalifikacijskem turnirju za poletne olimpijske igre v Rio de Janeiru 2016, ko je v švedskem Malmöju slavila s 24:21.

»Če mi verjamete, na tekmi med Španijo in Makedonijo nisem videl veliko. Ta tekma je po poškodbi Kirila Lazarova odšla v povsem drugo smer, čeravno sem pričakoval zmago Španije, ki pa je na tej tekmi več skrila kot odkrila. V našem arhivu imamo posnetke španske igre na drugih tekmah, ki so v naših pripravah veliko bolj koristne,«" je uvodoma dejal selektor Vujović in dodal: »Osebno se imam za dobrega poznavalca španskega rokometa in njihovega načina razmišljanja ter upam, da mi bo to koristilo v pripravi za torkovo tekmo. Gre za resno reprezentanco, ki ima v svojih vrstah izjemno izkušene igralce in nastopajo v imenitnih klubih. Ima tudi svoje slabosti, njena zunanja vrsta po 'šuterski' plati ni med najboljšimi, zato pa ima sijajno obrambo in dva izjemna vratarja.«

Vujović je na današnjem poznem popoldanskem treningu dejal, da bo opravil dve menjavi znotraj moštva, a bo spremembe najprej sporočil svojim varovancem na dan tekme. "»Na Hrvaško nismo prišli z vsemi najboljšimi rokometaši, od mojih tukajšnjih varovancev pa pričakujem motivacijo na najvišji ravni ter da pokažejo pravi karakter. Na tovrstnih tekmah ne moreš zmagati 'mimogrede', na takšnih tekmah moraš že iz avtobusa priti v dvorano povsem nabrušen, to strast in energijo mora občutiti vsak gledalec na tribuni. Če ne bomo imeli takšnega pristopa, potem bomo težko zmagali,« je dodal Vujović.

»Če dobimo obe zadnji tekmi v drugem delu, potem bomo igrali vsaj za peto mesto, ob ugodnem razpletu pa se bomo prebili v polfinale. Tega dejstva se moramo zavedati,« je uvodoma dejal Miha Zarabec, najbolj učinkovit slovenski igralec na sklepnem turnirju na Hrvaškem. »To bo povsem drugačna tekma kot proti Danski. Španska igra v napadu ni tako hitra, ima pa bliskovite (pol)protinapade in protinapade. A na tej tekmi bo vse odvisno od naše predstave, če bomo Špance od prve minute 'tepli', tako kot smo Nemce v Zagrebu, potem bo tekma stekla v našo korist, v nasprotnem primeru lahko doživimo usodo Makedoncev,«" je še dodal srednji igralec nemškega Kiela.