Slovenija v skupno kandidaturo za žensko rokometno EP 2022

N. Gr., STA

Zagreb - Na uvodni dan slovenskih nastopov na EP 2018, se je v organizaciji RZS v Zagrebu odprlo tudi Slovensko središče. Osrednji dogodek je bila uradna naznanitev kandidature za organizacijo evropskega prvenstva v rokometu 2022 za ženske.

Slovenija, Makedonija in Črna gora so v soboto uradno naznanile skupno kandidaturo za organizacijo ženskega evropskega prvenstva leta 2022. Za organizacijo turnirja, ki bo potekal med 4. in 22. novembrom 2022, so tudi edine kandidatke.

Odločitev, ali bo kandidatura uspešna, bo padla 21. ali 22. junija 2018, ko bo v Edinburgu potekal kongres Evropske rokometne zveze. Slovenija bi tako novembra 2022 lahko postala središče ženskega rokometa, saj bi gostila dve skupini prvega dela tekmovanja, eno skupino drugega dela in finalni del, ki obsega polfinale in tekme za medalje. Na evropskem prvenstvu bo nastopilo 24 reprezentanc.

»Odločitev o skupni kandidaturi je padla že pred časom. Na ta način želimo slovenski ženski rokomet dvigniti na raven moškega. Skupaj z rokometnima zvezama Makedonije in Črne gore smo sprejeli odločitev, da bi skupna kandidatura pomagala pri razvoju rokometa v regiji,« je ob naznanitvi kandidature povedal generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije Goran Cvijić in dodal: »Slovenija ima vso potrebno infrastrukturo za organizacijo, rokomet pa je v zadnjem času izjemno pridobil na prepoznavnosti. Posledično smo želeli stopiti korak naprej in prvenstvo pripeljati k nam.«

»Pojavi se ideja in iščeš način, da to idejo uresničiš. Rešitev se je ponudila v obliki skupne kandidature Slovenije, Makedonije in Črne gore,« je dodal Filip Miloševski, generalni sekretar makedonske rokometne zveze, Emir Bešlija, sekretar črnogorske rokometne zveze pa je izpostavil navdušenje ob skupni kandidaturi: »Zelo veseli smo, da bomo lahko pristopili k temu projektu, sploh glede na dejstvo, da smo med vsemi tremi državami soorganizatoricami najmlajši.«

Slovensko središče, namen katerega je učinkovita promocija države Slovenije, v okviru te pa tudi slovenskega gospodarstva in možnosti poslovnega sodelovanja z državo gostiteljico prvenstva ter vsemi zainteresiranimi državami, je prvič zaživelo leta 2015 v času svetovnega rokometnega prvenstva v Katarju. V letu 2016 je bilo Slovensko središče moč najti kar na dveh različnih kontinentih - med evropskim prvenstvom v rokometu v mestu Vroclav na Poljskem ter v času olimpijskih iger v Riu de Janeiru v Braziliji. Ob uspehih slovenske rokometne reprezentance v zadnjem času in neposredni bližini Slovenije, pa je bila ideja, da Slovensko središče zaživi tudi v hrvaški prestolnici praktično samoumevna.

Naj zmaga rokomet in naj zmaga najboljši, hkrati pa se povežimo med seboj. Zmagujmo skupaj, tako na športnem, kot tudi na gospodarskem področju, je bistvo Slovenskega središča povzel predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac.

Tudi letos bodo v središču, ki je nastalo v sodelovanju Rokometne zveze Slovenije s slovenskimi partnerji, potekali številni zanimivi dogodki, odprto pa bo še v ponedeljek ter sredo, torej na oba dneva, ko se bo Slovenija v Areni Zagreb borila v prvem delu evropskega prvenstva.