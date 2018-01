Slovenijo nosi v srcu, a ji redno kvari načrte

Zagreb – »Prve ne pozabiš nikoli«, pravi kapetan Uwe Gensheimer, ki je za reprezentanco Nemčije debitiral proti Sloveniji 25. novembra 2005, od takrat pa zbral 146 tekem in 673 golov. Z devetimi zadetki je bil najboljši igralec proti Črni gori in bo tudi danes predstavljal veliko nevarnost starim znancem ali – bolje rečeno – »rednim strankam.«



»Seveda se spomnim prve tekme, bila je prijateljska v Lemgu in druga je bila v Dortmundu. Vsakemu igralcu je reprezentančni debi nekaj posebnega,« ima Slovenijo v srcu posebej zapisano Gensheimer, 31-letni član Paris SG. Do naše dežele sicer ni nič kaj prizanesljiv, Nemčija še nikdar ni izgubila proti Sloveniji. Reprezentanci pa se srečujeta precej pogosto. Nazadnje sta se pomerili v kvalifikacijah za ta euro, v Stožicah je bilo pred več kot 10.000 gledalci kar 32:23, zatem v Halleju 25:20. Nemci so bili boljši na lanskih OI v Riu (28:25) in EP na Poljskem, kjer so Slovencem zadali usodni poraz (25:21). Tudi na SP 2015 v Katarju so v tekmi za 7. mesto zmagali s 30:27. Seveda so Slovence ugnali tudi v ljubljanskem finalu EP leta 2004.



Vse je enkrat prvič pravijo, ampak zdi se malo verjetno, da bodo Nemci prvič klonili proti Sloveniji ravno na tem EP. Proti Črni gori so pokazali rušilno moč. »Nemčija je igrala kot evropski prvak,« je dal poklon branilcem naslova črnogorski selektor Dragan Đukić. Vseeno si Gensheimer danes ne obeta lahkega dela. »Naše tekme proti Sloveniji so vedno težke. Zelo spoštujemo slovenske igralce, po mojem mnenju sodijo med najboljše na svetu. Igrajo domiselno in zelo hitro, veliko je tehnično dovršenih rokometašev, zelo so mi všeč. Lahko le upam, da ne bodo imeli svojega najboljšega dne ravno proti nam,« je kup komplimentov izbrancem Veselina Vujovića nasul Gensheimer, ki je zaradi poškodbe izpustil euro 2016, na katerem so t. i. Bad Boys presenetili rokometno Evropo in sprožili veliko navdušenje v domovini.



Takrat jih je še vodil Dagur Sigurdsson, ki pa je v mlademu Christianu Prokopu očitno dobil dostojnega naslednika. Nemci delujejo kot dobro namazan stroj, Prokop pa je imel tako sladke skrbi, da je tik pred zdajci s seznama prečrtal tako znane igralce, kot so Rune Dahmke, Finn Lemke in Fabian Wiede. vsi trije so pred dvema letoma osvojili zlato v Krakovu.



Tudi Prokop je debitiral proti Sloveniji in Nemci so maja v Stožicah odigrali skoraj popolno tekmo. Gensheimer je domačo mrežo zatresel enajstkrat … Se napoveduje repriza? »Upam, pred sedmimi meseci se nam je vse izšlo. Nismo naredili niti ene tehnične napake in Slovencem nismo dali niti kančka možnosti. Okoliščine so bile takšne, da je Slovenija igrala prvič po osvojitvi brona na SP in je bila pod pritiskom, nas pa je še vedno pekel poraz proti Katarju v osmini finala in smo bili željni dokazovanja,« je izhodiščno razliko razložil Gensheimer, ki je bil najboljši strelec lige prvakov tako v Rhein-Neckarju kot PSG. Je eden od najbolj izkušenih igralcev v sicer mladi ekipi. V njej ima pomembno vlogo tudi krožni napadalec Patrick Wiencek, soigralec Mihe Zarabca v Kielu. »Miha je moj dober prijatelj, rad ga imam. Je majhen, toda izjemno hiter in inteligenten igralec,« je o slovenskem organizatorju igre povedal 28-letni Wiencek, ki se je v hotelu Panorama, kjer so nastanjene vse štiri reprezentance iz skupine C, večkrat srečal z Miho, ampak o tekmi ni bilo govora: »Govorili bomo na igrišču.«



Selektor Prokop se je včeraj razveselil novice iz zdravniškega tabora, ki je prižgal zeleno luč prvemu vratarju Andreasu Wolffu, še enemu Zarabčevemu soigralcu. »Ima manjšo odrgnino, nič resnega, nimam skrbi.« Wolff, junak EP 2016, je očitno v vrhunski formi, proti Črnogorcem je zaustavil 12 strelov od 26 (46 %).