Slovenke po zmagi v Celju napredovale na želeno drugo mesto

A. V., STA

Celje - Slovenske rokometašice so se po današnji zmagi nad Islandkami prebile na želeno drugo mesto v kvalifikacijski skupini 5, odločilni tekmi za nastop na turnirju stare celine, ki bo med 29. novembrom in 16. decembrom letos v Franciji, pa bodo imele ob koncu naporne sezone. Najprej se bodo 30. maja v Celju pomerile z Dankami, 3. junija pa bodo gostovale na Češkem. Za preboj na sklepni turnir morajo osvojiti drugo mesto. Prvo mesto v skupini si je že zagotovila Danska, ki je na štirih tekmah dosegla prav toliko zmag, Slovenija je zbrala štiri, Češka tri, Islandija pa eno točko.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so pred dnevi v Reykjaviku šele v izdihljajih tekme rešile svojo kožo in iztržile neodločen izid, na povratnem dvoboju v mestu grofov pa so od prve minute imele vse vajeti igre v svojih rokah. Že po dvanajstih minutah igre so si priigrale tri gole prednosti (6:3), razlika pa bi bila ob večji zbranosti pri zaključnih strelih še bolj izdatna.

Nekoliko slabša realizacija pa ni imela vpliva na samo tekmo, prva zvezdnica slovenske zasedbe Ana Gros je od prve minute dosegla pravo delovno temperaturo in bila nerešljiva uganka za islandske rokometašice, tudi slovenska obramba je bila na zelo visoki ravni in je v uvodnih 24 minutah prejela le šest golov. Bregar je s pogostimi menjavami držal razmeroma visok ritem, njegove varovanke pa so v prvi polovici tekme največ vodile za pet golov - v 27. minuti je bilo 13:8, v 30. pa 15:10.

Slovenske rokometašice so vse dvome o svoji zmagi razrešile v začetku drugega polčasa, ko so povsem zasenčile tekmice iz dežele gejzirjev. V šesti minuti nadaljevanja so si z raznovrstno igro priigrale osem golov prednosti (19:11), po dvanajstih deset (22:12) in jasno je bilo, da bosta točki ostali v Sloveniji.

V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Ana Gros, ki je dosegla sedem golov, Tjaša Stanko je prispevala pet golov.

Slovenija - Islandija 28:18 (15:10)

Dvorana Golovec, gledalcev 1200, sodnika Scevola in Alperan (oba Italija)I.

Slovenija: E. Amon, Korenič, Pandžić, Ferfolja 3, Regner 1, Rudman, Gros 7 (2), Rebolj 1, Stanko 5, Abina 2, Zulić 2, Koren 2, Hrnčič 2, Krhlikar, Beganović 2, I. Amon 1.

Islandija: Thorsteinsdottir, Stefansdottir 1, Palsdottir 2, Knutsdottir 2, Haraldsdottir 4, Juliusdottir 2, Davidsdottir, Asmundsdottir, Einarsdottir, Oskarsdottir 1, Theodorsdottir, Sturludottir 2, Magnusdottir 2, Orvarsdottir 1, Renotudottir, Albertsdottir 1.

Sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Islandija 1 (1).

Izključitve: Slovenija 10, Islandija 8 minut.