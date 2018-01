Slovenski rokometaši slavili v Murski Soboti

A. V., STA

Murska Sobota - Slovenski rokometaši so na svoji prvi pripravljalni tekmi za nastop na bližnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem v začetku tega meseca na Dolu pri Hrastniku zanesljivo ukanili tekmece iz Irana, na današnjem veliko resnejšem preizkusu znanja pa so na svoji premierni reprezentančni tekmi v Murski Soboti na kolena položili še Srbe.

Izbranci črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Veselina Vujovića bodo zadnji preizkus pred petkovim odhodom z vlakom v hrvaško prestolnico, kjer jih v skupinskem delu tekmovanja čakajo tekme z Makedonci, Nemci in Črnogorci, opravili v sredo, ko se bodo v velenjski Rdeči dvorani ob 18. uri znova pomerili s Srbi.

Nekaj ur pred današnjim dvobojem v prekmurski prestolnici je v slovenski tabor prišla slaba novica, zdravniška služba rokometnega velikana iz Barcelone Juretu Dolencu ni prižgala zelene luči za nastop na Hrvaškem.

V primerjavi z zadnjim velikim turnirjem v Franciji močno zdesetkana slovenska zasedba - od prvokategornikov poleg Dolenca manjkajo poškodovani Matej Gaber, Vid Poteko in David Miklavčič, pod vprašajem je še vedno nastop Vida Kavtičnika, medtem ko je po dolgem času znova zaigral rekonvalescent Nik Henigman - je kadrovski primanjkljaju nadoknadila s srčno in bojevito igro.

Vujović je med svojimi varovanci dokaj enakovredno porazdelil minutažo, od prijavljenih igralcev v prvem polčasu ni igral le Patrik Leban. V slovenski igri zavoljo kadrovske "podhranjenosti" ni bilo veliko "fines", kar pa je povsem razumljivo, saj je še vedno v obdobju priprav za veliko pomembnejše in usodnejše tekme na Hrvaškem. Ne glede na to je po izenačeni predstavi v prvem polčasu v drugem povsem zagospodarila na prekmurskem parketu in imela popoln nadzor nad tekmeci, največ pa je vodila za sedem golov (30:23).

V slovenski reprezentanci je bil strelsko najbolj učinkovit Blaž Janc z osmimi zadetki, Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč sta prispevala po pet golov.

Slovenija - Srbija 36:32 (15:15)

Dvorana OŠ III, gledalcev 700, sodnika: Majer in Žitnik (oba Slovenija).

Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 5, Henigman 2, Marguč 5 (2), Janc 8 (1), Cingesar 3, Cehte, Medved 2, Zarabec, Bezjak 2, Grebenc 2, Žabič 1, Mačkovšek 2, Mlakar 1, Leban 1, Suholežnik 2.

Srbija: Čupara, Šešum 2, Đukić, Nenadić 5, Radivojević 2, Marković 2, Đorđić 5, Stojković, Ilić 4 (1), Zelenović 3, Beljanski 2, Marsenić 2, Obradović, Vujić, Jovanović 2, Stevanović, Vujin 3, Ivić, Ivanišević, Milosavljev, Crnoglavac, Vorković.

Sedemmetrovke: Slovenija 3 (3), Srbija 2 (1).

Izključitve: Slovenija 4, Srbija 6 minut.