Slovenski rokometaši v prvem bobnu za EP 2020

Ljubljana - Norveški Trondheim bo 12. aprila gostil žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na moškem evropskem prvenstvu v rokometu, ki ga bodo čez dve leti skupaj priredile Norveška, Švedska in Avstrija. Tekmovanje bo prelomno, saj bo prvič na njem namesto dosedanjih 16 nastopilo 24 reprezentanc, poroča STA. Evropska rokometna zveza (EHF) je Slovenijo danes postavila v prvi jakostni boben, v katerem bodo še Francija, Hrvaška, Nemčija, Danska, Belorusija, Madžarska in Makedonija.



Kdo bo v ostalih bobnih?

Možne slovenske tekmice iz drugega bobna so Rusija, Češka, Poljska, Islandija, Srbija, Črna gora ter BiH, Nizozemska in Portugalska (eno od zadnjih treh izbranih vrst bo EHF tik pred zdajci uvrstila boben nižje), iz tretjega Latvija, Litva, Švica, Slovaška, Ukrajina, Izrael in Turčija, iz četrtega bobna pa Finska, Belgija, Estonija, Grčija, Romunija, Italija, Kosovo in Ferski otoki. Tekmi prvega in drugega kola bosta na sporedu med 24. in 28. oktobrom letos, tretjega in četrtega med 10. in 14. aprilom prihodnje leto, petega in šestega pa med 12. in 16. junijem 2019.



Kdo gre na EP?

Na evropsko prvenstvo se bo poleg treh gostiteljev neposredno uvrstila branilka lovorike Španija, pa tudi po dve najboljši izbrani vrsti iz vsake od osmih kvalifikacijskih skupin in še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.