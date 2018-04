Slovenski rokometaši v Zasavju zanesljivo opravili z Belorusi

L. Z., STA

Trbovlje - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji pripravljalni tekmi v Trbovljah premagala Belorusijo s 35:29 (17:10).

Zdesetkana slovenska izbrana vrsta - od prvokategornikov so manjkali poškodovani Matej Gaber, Marko Bezjak, Klemen Ferlin, Nik Henigman in Matevž Skok - je na današnji pripravljalni tekmi zanesljivo ukanila Belorusijo in v jubilejnem desetem medsebojnem dvoboju dosegla sedmo zmago. Slovenija se bo v nedeljo v Laškem znova pomerila z Belorusijo, tekma se bo pričela ob 18. uri.

Današnja tekma v Trbovljah in nedeljska v Laškem sta nekakšni generalki pred izjemno pomembnima junijskima kvalifikacijska tekmama z Madžarsko - prva medsebojna tekma bo 9. junija v Kopru, povratna 13. junija v Veszpremu - za nastop na svetovnem prvenstvu na Danskem in v Nemčiji 2019.

Slovenski selektor Veselin Vujović je na prvem medsebojnem dvoboju z Belorusi na tribuni pustil Urbana Lesjaka, Matica Verdineka, Jako Malusa, Maria Šoštariča, Igorja Žabiča in Aleksa Kavčiča. Njegovi varovanci so ne glede na to takoj zagospodarili na parketu tukajšnje dvorane Polaj in si po desetih minutah igre - po zaslugi dobre obrambe 6-0 in tekoče igre v napadu - priigrali štiri gole prednosti (7:3).

Slovenci so bili v nadaljevanju nevarni z vseh položajev, med strelce se je vpisalo osem igralcev, najbolj učinkovit pa je bil Borut Mačkovšek, ki je v prvi polovici tekme dosegel pet golov. Vujovićevi izbranci so imeli popoln nadzor na igrišču v prvem polčasu, največ pa so vodili za sedem golov. Prvič so s to razliko povedli v 23. minuti (14:7), polčas pa so zaključili z vodstvom 17:10.

Slovenski rokometaši so si v šesti minuti nadaljevanja priigrali najvišje vodstvo na tekmi (20:12), visoka prednost pa jih je kar nekoliko uspavala. Obramba je bila porozna, igra v napadu medla in individualna, vse to pa so Belorusi izkoristili in se v 44. minuti približali na vsega tri gole (22:19).

Po Vujovićevi minuti odmora in vrnitvi nekaterih članov uvodne sedmerke na parket (Borut Mačkovšek, Miha Zarabec) je slovenska igra vnovič stekla, predvsem pa je bila obramba na zadovoljivo visoki ravni. Štiri minute kasneje je prednost slovenskih rokometašev znašala šest golov (25:19), v končnici tekme pa so z zrelo predstavo znova povedli za osem golov (33:25, 34:26).

V slovenski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Borut Mačkovšek s sedmimi goli, Miha Zarabec je prispeval pet, Jure Dolenec in Blaž Janc pa po štiri zadetke.



SLOVENIJA : BELORUSIJA (35:29)



* Dvorana Polaj, gledalcev 900, sodnika: Kavalar in Nahtigal (oba Slovenija).

* Slovenija: Baznik, Kastelic, Blagotinšek 1, Marguč 2, Kavtičnik, Janc 4, Potočnik 2, Dolenec 4 (4), Cingesar 2, Poteko, Medved 3, Zarabec 5, Vlah 1, Mačkovšek 7, Mlakar 1, Suholežnik 3.

* Belorusija: Saldacenka, Maroz, Brouka 4, Kuleš 2, Babičev 3, Šilovič 4, Puhovski 4 (2), Rutenka 3, Nikulenka 1, Karvatski 2 (1), Jurinok, Padšilvala 1, Karalek 3, Citiov, Gajdučenko 2, Aliohin.

* Sedemmetrovke: Slovenija 4 (4), Belorusija 5 (3).

* Izključitve: Slovenija 8, Belorusija 8 minut.

* Rdeči karton: /.