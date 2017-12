Slovenski rokometaši začeli misijo Hrvaška 2018

K. B., STA

Po bronu na svetovnem prvenstvu se je moška rokometna reprezentanca zbrala na pripravljalnem taboru v Zrečah. Na reprezentančni zbor je prišlo 19 od 21 rokometašev, ki so na seznamu slovenskega selektorja Veselina Vujovića.

Manjkata Marko Bezjak in Miha Zarabec, ki imata klubske obveznosti v Nemčiji in se bosta soigralcem pridružila 28. decembra.

Vodstvo slovenske izbrane vrste je priprave razdelilo v dva sklopa. V prvem bo v Zrečah ostala do 30. decembra, po treh prostih dneh pa se bo nato znova zbrala 2. januarja prihodnje leto.

Na pripravah bo igrala tri tekme: v Dolu pri Hrastniku se bo 4. januarja ob 19. uri pomerila z Iranom, dve pripravljalni tekmi pa bo igrala proti Srbiji - prva bo 9. januarja v Murski Soboti ob 19. uri, druga pa dan pozneje v Velenju ob 18. uri.

»Vem, da so igralci na priprave prišli zelo utrujeni. V prvem delu pripravljalnega obdobja bomo največ časa namenili njihovi regeneraciji in naredili vse, da si znova povrnejo moči za naporne preizkušnje na evropskem prvenstvu, a tudi za drugi del priprav,« je dejal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Vujović.

Na dopoldanskih treningih bo glavno breme prevzel kondicijski trener Primož Pori, v popoldanskih in večernih urah pa bo z ekipo poleg njega treniral njegov pomočnik Uroš Šerbec. Do 30. decembra bodo treningi prilagojeni, od novega leta naprej pa se bo že delalo na polno. V tem času bomo igrali tudi tri pripravljalne tekme, hkrati pa pilili taktične in tehnične različice za tekme na evropskem prvenstvu, je še dejal Vujović.

»Verjamem, da smo vsi motivirani in željni novega velikega rezultata na veliki rokometni sceni. O kolajni ne bomo govorili, a srčno upam, da bomo na Hrvaškem prikazali predstave, ki smo jih sposobni. Od evropskega prvenstva najprej pričakujem naš preboj v drugi del tekmovanja, kjer se nato križamo z zelo zahtevno skupino D. A najbolj pomembno bo, da bomo sami zadovoljni z našo podobo in razveselili naše privržence z bojevitostjo in srčnostjo,« je po prihodu v Zreče dejal kapetan Vid Kavtičnik.

Slovenija se bo v prvem delu evropskega prvenstva v Zagrebu najprej pomerila z Makedonijo (13. januar), nato z Nemčijo (15. januar), v zadnjem krogu pa še s Črno goro (17. januar).

V drugi del se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance iz skupine C, ki se bodo nato v Varaždinu križale s tremi najboljšimi iz skupine D. V njej nastopajo Španija, Danska, Madžarska in Češka.