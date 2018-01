Španci v drugem polčasu do zasluženega zlata 

N. Gr.

Zagreb - V nepričakovanem finalu v zagrebški Areni sta se pomerila Španija in Švedska, Španci pa so upravičili status rahlega favorita in v drugem polčasu strli odpor Švedov za zasluženo zlato odličje. Zmagali so z 29:23.

Švedi so finale odlično začeli, čeprav so Španci z obrambo 5-1 odrezali najboljšega igralca Jima Gottfridssona iz igre. Severnjaki so vodili od prve minute pa vse do konca prvega polčasa, na odmor so odšli s prednostjo dveh zadetkov pri rezultatu 14:12.

V drugem polčasu je v španska vrata vstopil izkušeni Arpad Šterbik, ki je v reprezentanco prišel šele pred polfinalom po poškodbi prvega vratarja Pereza de Vargasa. Šterbik je v drugem delu finala izkoristil izkušnje in nesporno znanje ter zaklenil svoja vrata, Španci pa so povsem nadigrali Švede, ki vmes več kot sedem minut niso dosegli gola. Prednost je iz minute v minuto rasla in že deset minut pred koncem tekme je bilo jasno, da bodo evropski prvaki Španci. Slavili so z 29:23, končni izid pa ne odraža povsem razmerja moči na igrišču, saj Švedi vendarle niso bili tako nebogljeni.

Kljub začetnemu razočaranju bo srebrna kolajna za Švedsko velika nagrada, saj jih pred začetkom evropskega prvenstva nihče ni uvrščal v ožji krog favoritov za odličja. Na koncu so presenetili vse po vrsti, v polfinalu še Dance, za veliki met v finalu in zlato odličje pa jim je zmanjkalo moči in znanja proti izkušenim Špancem, ki so do zlata prišli na krilih odlične obrambe in iznajdljive igre v obrambi. To je bil prvi naslov evropskih prvakov v rokometu za Špance, ki so bili že štirikrat pred tem v finalu, a nikoli niso uspeli stopiti na evropski tron, tokrat pa so zdržali pritisk in se zavihteli na sam vrh.

Za najbolj koristnega igralca finala je bil pričakovano izbran Arpad Šterbik.

Španija : Švedska 29:23 (12:14)

Arena Zagreb, gledalcev 9000, sodnika: Gubica in Milošević (oba Hrvaška).

Španija: Corrales, Šterbik, Gurbindo 1, Rivera 1, Entrerrios 4, A. Dušebajev 4 (1), Sarmiento 1, Aguinagalde 1, Canellas, Morros de Argila, Arino 4, Guardiola 1, Goni 1, Sole 5 (3), Balaguer 5, Figueras 1.

Švedska: Palicka, Appelgren, Henningsson 2, Jeppson 1, Darj, Tollbring, Ekberg 4 (1), Wanne 3, Pettersson, Gottfridsson 2, Arnesson 1, Ostlund, Zachrisson 3, Nielsen 5, Nilsson 2.

Sedemmetrovke: Španija 5 (4), Švedska 2 (1).

Izključitve: Španija 4, Švedska 6 minut.

Rdeči karton: /.

Gottfridsson MVP prvenstva

Kot je že v navadu, so pri EHF še pred začetkom finala objavili najboljšo sedemerico prvenstva in najkoristnejšega igralca, to je pričakovano postal vodja švedske igre v napadu in obrambi Jim Gottfridsson, ki je do finala dosegel 27 zadetkov za Švede.

V idealni sedmerici so se znašli francoski vratar Vincent Gerard, hrvaško levo krilo Manuel Štrlek, danski levi zunanji Mikkel Hansen, norveški organizator igre Sander Sagosen, švedski krožni napadalec Jesper Nielsen, španski desni zunanji Alex Dušebajev in špansko desno krilo ter najboljši strelec Ferran Sole. Za najboljšega obrambnega igralca prvenstva so izbrali Hrvata Jakova Gojuna, presenečenje v idealni postavi pa je predvsem Dušebajev, ki marsikoga na tem prvenstvu ni navdušil.