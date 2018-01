»Stopili smo skupaj za navijače, nismo še rekli zadnje besede!« 

N. Gr.

Zagreb - Slovenski rokometaši v prvem polčasu odločilne tekme s Črno goro niso delovali tako dobro kot na ponedeljkovi tekmi, svoje sta opravila tako jeza kot dvom o tem, če bodo današnjo tekmo sploh odigrali. Po neprepričljivem prvem polčasu, ki so ga dobili le s 14:13, so Slovenci v drugem delu prestavili v višjo prestavo in na koncu premagali Črno goro s kar 28:19.

V Varaždin Slovenija odhaja sproščeno in vnovič samozavestno, čeprav bo v drugi del odnesla le točko proti Nemčiji. A ji je šel zelo na roko tudi razplet skupine D, kjer je Danska premagala Španijo in obe zelo močni ekipi v drugi del prihajata z le dvema točkama na računu. Slovenija ima vse še v svojih rokah, s tremi zmagami se ji uvrstitev v polfinale ne more izmuzniti.

»Poznalo se nam je, da nas je tekma z Nemčijo čustveno iztrošila, zato na začetku tekme nismo bili pravi. V obrambi je igral Žiga Mlakar, ki ni najboljši obrambni igralec, a sem želel prihraniti nekaj energije pri Vidu Kavtičniku. V prvem polčasu so nam prav prek Mlakarja prebijali blok, v drugem sem tja postavil Žabiča in hitro je bila opazna razlika. To tekmo smo potrebovali, da smo prišli v pravi ritem, bilo je nekaj napak v napadu, predvsem pri Mihi Zarabcu, a je dobro, da so se zgodile danes. Zdaj se moramo vnovič zbrati, pozabiti ta prvi del in se pripraviti na nadaljevanje,« je tokrat veliko bolj mirno tekmo komentiral Vujović, pripomb ni bilo niti na sojenje hrvaške dvojice Gubica-Milošević.

»Začeli smo slabše, nismo bili dovolj zbrani, oni pa so zadeli nekaj težkih metov. V drugem polčasu smo bili dobri v obrambi in tudi vratarji so naredili svoje, tako da smo tekmo mirno pripeljali do konca. Tudi razplet v drugi skupini je za nas dodaten plus, a je treba iti v vsako tekmo posebej in dobiti vse, če želimo v polfinale,« je bil uspeha vesel Blaž Blagotinšek.

»V drugem polčasu smo odigrali tako, kot bi morali že v prvem, obramba se je postavila na svoje mesto in onemogočila Črno goro, v napadu pa smo to izkoristili. Dokazali smo, da si zaslužimo napredovanje, imamo samo eno točko, a še nismo rekli zadnje besede na tem prvenstvu. Upam, da bomo premagali vse tri nasprotnike. Poizkušali smo pozabiti na tekmo z Nemčijo, a ko pogledaš na telefon, je govora samo o tem in enostavno nas je prizadelo. Dogovorili smo se, da tudi za navijače stopimo skupaj in lahko se jim samo zahvalim za vso to podporo. Se vidimo v Varaždinu!,« je bil nasmejan tudi najboljši igralec tekme Marko Bezjak.

Najboljši strelec Slovenije je bil v drugem polčasu odlični Gašper Marguč s šestimi zadetki, Bezjak jih je dosegel pet, Blagotinšek pa štiri. Urban Lesjak je ubranil sedem od 17 strelov na gol, Matevž Skok pa štiri pod trinajstih. Priložnost za prvo slovensko zmago v drugem delu bo že v petek, ko se bodo Slovenci pomerili z Danci v popoldanskem terminu.

Prvi polčas

Selektor Vujović je na začetku tekme na igrišče poslal spremenjeno postavo, začela sta Marko Bezjak in Matic Suholežnik in oba sta zaupanje upravičila. Suholežnik z zadetkom in izsiljeno sedemmetrovko, Bezjak je bil dvakrat natančen s črte sedmih metrov, obrambo pa je dodal Matevž Skok, ki je začel v vratih in Slovenija po šestih minutah igre vodi s 3:2. Slovenci tokrat v obrambi niso začeli tako agresivno, kot proti Nemčiji, Črna gora pa je nevarna pri strelih z razdalje. Izkazati se bosta morala tudi slovenska vratarja, v napadu pa morata Bezjak in Miha Zarabec poiskati pot do krilnih igralcev, predvsem Blaža Janca.

Do polovice prvega polčasa sta bili ekipi povsem izenačeni, Črnogorci so v obrambi dobro odrezali Bezjaka in mu onemogočili izvedbo napadov, dvakrat je neuspešno poizkušal kapetan Vid Kavtičnik, na drugi strani je imela Slovenija veliko težav s črnogorskimi krožnimi napadalci, a je bil razpoložen Skok. Po polovici prvega polčasa Slovenija : Črna gora 6:5.

Po prihodu v igro je Blaž Blagotinšek povezal obrambo in zaprl prostor na sredini, enkrat je bil uspešen tudi v napadu. Kavtičnika je zamenjal Žiga Mlakar in prav tako zadel za prvo slovensko vodstvo z dvema zadetkoma prednosti (8:6). Slovenci so nato dobili dva hitra zadetka in ekipi sta bili spet povsem poravnani, Vujović pa je v gol poslal Urbana Lesjaka za zadnjih slabih 10 minut prvega polčasa. Igra v napadu Sloveniji še ni stekla, tudi obramba pa ni tako dobra kot proti Nemcem. V 24. minuti sta s pomočjo videoanalize grd udarec v obraz Gregorja Potočnika sodnika upravičeno kaznovala z rdečim kartonom in Potočnik, ki je zamenjal poškodovanega Nika Henigmana, je ekspresno končal z današnjo tekmo.

V zadnjih petih minutah so se Slovenci spustili v divjanje po celem igrišču s Črnogorci, zadetki so deževali in polčas bi se končal z izenačenjem, če ne bi zadnjega protinapada Črnogorcev z odlično obrambo ustavil Urban Lesjak. Na polovici tekme 14:13 za Slovenijo.

Drugi polčas

Po premoru so Slovenci zaigrali hitreje, dva lepa zadetka iz polprotinapadov je po podajah Zarabca dosegel Blagotinšek. V golu se je z obrambo izkazal Lesjak, izključen je bil Darko Cingesar, a je Slovenija z igralcem manj po golu Zarabca ušla na +3 in nekoliko lažje zadihala, črnogorski selektor Dragan Đukić pa je zahteval minuto odmora.

Črni gori se v obrambi začenja poznati, da so s postavitvijo 4-2 potrošili ogromno energije v prvem polčasu, Vujović pa v igri pametno drži hitrega Zarabca, ki je uganka tudi za črnogorsko obrambo. Vodstvo Slovenije se giblje okrog treh zadetkov. Po 40 minutah igre je črnogorski napad razpadel, začele so se jim dogajati napake, Slovenija pa je v napadu igrala vse bolje in v 45. minuti je prednost narasla na +5. Slovenci so se sprostili in začeli zadevati tudi težke mete z razdalje, Đukić pa je še enkrat poizkusil z minuto odmora.

V zadnjih minutah je kvaliteta igre nekoliko padla, Črnogorci sicer poizkušajo na vse načine, da bi se še enkrat približali, a so Slovenci na dobri poti, da se izognejo novi infarktni končnici v Zagrebu. Po golu Gašperja Marguča v 49. minuti je prednost prvič narasla na šest zadetkov (24:18) in prva zmaga v skupinskem delu Slovenije je zelo blizu.

Sprostil se je tudi Vujović, ki je zadnjih nekaj minut spremljal mirno ob igrišču, tudi v minuti odmora je z nenavadno mirnim tonom razlagal Slovencem, kako naj tekmo pripeljejo do konca. Med strelce se je vpisal tudi Matic Verdinek, to je bil njegov prvi gol za slovensko reprezentanco. Prvi gol na prvenstvu je dosegel tudi Igor Žabič, v zadnjih minutah so priložnost dobili tudi rokometaši, na katere Vujović ne računa tako resno. Slovenci se v drugi del v Varaždin odpravljajo na krilih zanesljive in zaslužene zmage, na roko jim je šel tudi razplet v skupini D, kjer je Danska premagala Špansko. Obe ekipi bosta v drugi del, kjer se skupina križa s slovensko, prinesli po dve točki in Slovenija ima usodo in napredovanje v polfinale povsem v svojih rokah, bo pa bržkone za ta dosežek potrebovala vse tri zmage v Varaždinu. Za prvo bo priložnost že v petek, ko Slovence čakajo hitri in neugodni Danci.

Slovenija : Črna gora 28:19 (14:13)

Marguč 6, Bezjak 5, Blagotinšek 4; Sevaljević 6, Lipovina 4.